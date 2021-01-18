Українські стартапи, які вразили: рейтинг 2020

Кожного дня у наше життя входить все більше інновацій, які так чи інакше формують нашу реальність. Передусім це роблять великуі корпорації, однак всі вони колись були тільки стартапом людей, які просто вірили у свою ідею та йшли до мети. З кожним роком в Україні таких стає все більше і більше, тому ми зібрали 10 українських стартапів, які найгучніше заявили про себе у 2020 році.

Електронні антисептики IOON

Опис проєкту: Спирт, який є основною складовою більшості антисептиків, шкодить шкірі. Цю проблему вирішили вчені харківського Інституту мікробіології й імунології імені І.І. Мечникова. Вони розробили електронні антисептики, які насичують звичайну воду іонами срібла. Отримана рідина захищає від мікробів і вірусів, але зовсім не висушує шкіру та не шкодить навіть лапам тварин. Вчені провели ряд лабораторних досліджень, які підтвердили ефективність у боротьбі з вірусами.

Унікальність: проєкт немає аналогів і конкурентів на світовому ринку.

Рік заснування: 2020 (проте розробки та лабораторні дослідження ведуться з 2018 року)

Актуальність: Попри появу вакцини від коронавірусу, людство не перестане поставати перед появою нових епідеміологічних загроз. Окрім цього актуальною залишається проблема паразитів, які потрапляють у наш організм маленькими яйцями, які чутливі до антисептика.

Інвестиції в проєкт: стартап виграв грант на розробку пристрою у розмірі 25 тисяч доларів від Українського фонду стартапів.

Реалізовано: Команда планує продавати антисептики за 79 доларів, а зараз набирають команду для безкоштовного тестування продуктом.

Засновник: Андрій Мануйлов та його команда

Доставка ліків Liki24

Опис проєкту: Сайт Liki24 аналізує ціни і наявність препаратів у кількох тисячах аптек, знаходить мінімальну вартість і доставляє ліки в зручне місце. Їх застосунок дозволяє економити до 30% витрат на медикаменти. Всі кур’єри здійснюють доставку відповідно до всіх правил транспортування медикаментів.

Унікальність: Проєкт немає конкурентів, оскільки у більшості цивілізованих країн значно складніша система придбання медикаментів.

Інвестиції: Liki24.com залучив 6 мільйонів доларів інвестицій від фондів TA Ventures і Genesis Investments Horizon Capital.

Реалізовано: Liki24.com вже працює з 5000 аптек по всій Україні та має понад 30 тисяч користувачів. Доставка проєкту поки працює в Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові та Львові, проте готується розширення на менші міста. Також проєкт почав вихід на польський ринок.

Засновник: Антон Аврінський і його команда.

Взуття власного дизайну CALOR

Опис проекту: Якщо вам набридло годинами вишукувати собі взуття свого розміру та дизайну в магазинах, то цей проект може вас зацікавити. Цей взуттєвий стартап вирішив здійснити маленьку революцію у світі масового виробництва взуття і запропонувати своїм клієнтам самим створювати дизайн власного взуття онлайн за кілька хвилин. На сайті компанії CALOR є взуттєвий онлайн – конструктор, в якому можна вибрати модель взуття, тип матеріалу та колір з 17-ти можливих для 9 – 14 частин взуття в залежності від моделі. Після створення дизайну свого взуття є можливість подивитись на нього з різних ракурсів і якщо результат влаштовує, то можна замовити його пошиття. Для цього потрібно зробити пару простих замірів стоп та зачекати 5 – 7 робочих днів. Далі готове взуття відправляють поштою по Україні, або закордон.

Унікальність: В Україні це перший стартап з такою унікальної пропозицією. А загалом в світі є кілька компаній, які пропонують подібний продукт. Наприклад, італійська компанія Alive shoes має власний конструктор взуття, але замовити його можуть лише компанії від певної кількості одиниць, тобто компанія працює на B2B ринок. VANS та Nike мають свої конструктори, але не шиють взуття індивідуально по нозі клієнта.

Рік заснування: 2020 р.

Актуальність: Останнім часом в світі з’явилась тенденція до індивідуалізації масового ринку попиту. Можна сказати, що таку тенденцію поступово створили самі маркетологи, які постійно з усіх рекламних каналів кричать про унікальність споживача і його індивідуальність. І от настав час, коли споживач більше не хоче носити те, що носять інші, він хоче створювати и і підкреслювати свою індивідуальність. І такі проекти, які на здавалося б типовому ринку мас маркету будуть пропонувати клієнту індивідуальний підхід поступово захоплять увагу споживача і велику частину ринку.

Відгуки: В CALOR вирішили зробити акцент на відео – відгуках споживачів. Напевно це пов’язано з тим, що багато текстових відгуків на ринку є фейковими і до них менше довіри, то це така міжнародна тенденція – перехід на відео – відгуки, коли клієнт може показати себе в кадрі, свої враження і нещодавно куплений продукт. В цілому компанія поки що має небагато відгуків, бо напевно не так просто змотивувати клієнтів знати відео, але вони є і вони досить позитивні. Клієнти відмічають цікаву ідею з конструктором, якісні матеріли з яких роблять взуття, зручність і точність пошиття, а також гарний сервіс.

Інвестиції в проект: В основному проект створено на особисті кошти засновника проекту. Також стартап отримав невеличкий гранд у розмірі 100 000 гривень.

Реалізовано: Наразі на сайті CALOR представлено дві моделі взуття в стилі спорт кєжуал для сезонів осінь – зима – весна. Компанія планую навесні анонсувати ще літню модель і надалі поповнювати арсенал моделей на своєму сайті. І хоча стартапу тільки пів року, в CALOR вже є клієнти не тільки в Україні, а і за кордоном. В наступному році стартап планує більш активний вихід на міжнародні ринки.

Засновник: Кондрат Ксенія Олександрівна

Reface – додаток заміни облич.

Опис проєкту: у січні 2020 року команда розробників створила Doublicat, де можна було змінювати обличчя на гіфках. Про цей додаток написали понад 600 світових медіа, серед яких Forbes, Mashable, The Verge, TNW та The Sun. Згодом там з’явилася функція заміни облич у відео та додаток перейменували у Reface.

Унікальність: для Reface створили універсальну нейромережу для заміни будь-яких лиць. Це кардинально відрізняється від deepfake-підходів, де під кожне обличчя потрібно навчати окрему нейромережу.

Рік заснування: 2020

Актуальність: люди завжди хочуть бути оригінальними, саме через це додаток вийшов на перші сходинки віртуальних магазинів додатків AppStore та PlayMarket.

Інвестиції: Reface залучили 5,5 мільйонів доларів від фонду Andreessen Horowitz

Реалізовано: додаток має понад 70 мільйонів завантажень. Серед його користувачів також і зірки: Майлі Сайрус, Джо Роган, Снуп Догг, Брітні Спірс, Дуа Ліпа, Кріс Браун, Джастін Бібер та інші.

Засновники: Роман Могильний із командою.

Новація відеострімінгу Restream

Restream – це українсько-американський стартап, який розробив сервіс для відеострімінга

Опис проєкту: сервіс дозволяє транслювати відео на більш ніж 30 платформах одночасно. У 2020 там розробили інструмент, який дозволяє стримерам транслювати відео одночасно на кілька платформ без вствновлення додаткових програм

Інвестиції: Restream залучили 50 мільйонів доларів від ряду інвесторів, серед яких фонди Sapphire Ventures and Insight Partners

Реалізовано: зараз у системі Restream більше 2 мільйонів стримерів, які запускають близько 8 мільйонів трансляцій за місяць. Серед користувачів сервісу і Всесвітня організація охорони здоров'я. Зростання місячного показника переглядів Restream – 300%.

Засновники: Олександр Худа і Андрій Суржинський

Цифрові моделі голосу Respeecher

Опис проєкту: Respeecher займається створенням цифрових моделей людських голосів. Використовуючи продукт, дублери можуть озвучувати фільми або рекламні ролики голосами знаменитостей без їх безпосередньої участі.

Унікальність: система не має аналогів

Рік заснування: 2018

Актуальність: голос є невід’ємною частиною образу людей, тому використання чужих голосів відкриває надзвичайні можливості для дублювання фільмів і реклами.

Реалізовано: проєкт на стадії розробки та їх продукт поки не у вільному доступі

Інвестиції: у проєкт вклалися кілька найбільших світових інвесторів, однак сума коштів не розголошується

Засновники: Грант Рібер, Дмитро Белєвцов і Олександр Сердюк.

Риба зі всього світу Seadora

Опис проєкту: Seadora – магазин з морепродуктами, які можна придбати без посередників. Це перший в Україні SeaTech-стартап, у якому покупець замовляє необхідний товар на сайті, а його ловлять рибалки з різних країн (Ісландія, Франція, Шотландія, тощо). Кошти за рибу надходять напряму рибалкам. А ті ловлять рибу, яка вже за 3 дні доходить до покупців.

Унікальність: є аналогічні проєкти, але в більшості з них значно менший асортимент і гірша логістика

Рік заснування: 2019

Актуальність: Проєкт допомагає не лише отримувати свіжий продукт за лічені дні, а й рятує популяцію риб від надмірного вилову.

Реалізовано: проєкт повністю почав працювати у 2020 та зараз доставляє рибу зі всього світу

Інвестиції: Єдиний інвестор —фонд SMRK, однак сума інвестицій не розголошується

Засновник: Андрій Дрогобицький

Нова ера аграрної сфери з iCorn

iCorn – біржа зерна в Україні. Торгівельно-логістична платформа на якій можна вести агробізнес, оскільки вона об’єднує покупців, фермерів і виконавців робіт.

Унікальність: в Україні немає аналогів платформи

Рік заснування: 2020

Актуальність: агроіндустрія є однією з опор української економіки, тому їй потрібно рухатись в ногу з часом.

Реалізовано: платформа вже почала діяльність, однак статистичних даних щодо користувачів немає

Інвестиції: платформа отримала держ-фінансування 25 тисяч доларів

Засновник: Костянтин Куфлік

Elomia – цифровий психолог

Опис проєкту: Elomia – це штучний інтелект, який допомагає людям справитись із важкими ситуаціями чи просто виговоритись. Проєкт рятує життя , оскільки дає людям підтримку у важких психологічних станах, коли поряд немає людей.

Унікальність: існують аналоги платформи, однак у жодного нейромережа не самопокращується, а це основне в успішності.

Рік заснування: 2018

Актульність: за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, депресією страждає близько 300 мільйонів людей по всьому світі. Ми не завжди маємо час на психолога, а цей бот завжди під рукою і може допомагати у важких ситуаціях.

Реалізовано: платформа вже почала діяльність, однак статистичних даних щодо користувачів немає

Інвестиції: стартап отримав держ-фінансування 25 тисяч доларів

Засновник: Тарас Погребняк

Розмінування від Minect.ai

Опис проєкту: Український стартап, який розмінує поля Донбасу за допомогою штучного інтелекту. Їх нейромережа сканує візуальні дані з різних джерел і тоді видає результат по кількості та типу мін на території. Розробники не виключають використання їх напрацювань у інших державах.

Унікальність: це перша у світі система розпізнавання мін і снарядів на базі штучного інтелекту.

Рік заснування: 2019

Актуальність: у світі є багато гарячих точок, де досі працюють сапери та ризикують своїм життям (починаючи з Придністров’я, закінчуючи Іраком). Технологія дозволить Україні ввійти у площину серйозних інновацій.

Реалізовано: проект на стадії розробки

Інвестиції: стартап отримав фінансову підтримку від держави 500 тисяч гривень

Засновник: Антон Герасименко