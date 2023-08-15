Українські сили успішно просуваються на Півдні. Але під Роботиним криваве місиво – Том Купер

У своєму сьогоднішньому дописі Том Купер аналізує повідомлення про ракетні обстріли за останні кілька днів, а також розповідає, що під Куп'янськом росіяни "просто не можуть просунутися вперед", а атакуючи в районі Андріївки вони втратили щонайменше три танки. Під Роботиним все ще криваве місиво, а з-під Олешок чутно лише скарги росіян.

15 серпня 2023 року. Дозвольте мені почати з того, що я спробую розібратися з різноманітними повідомленнями про ракетні удари, що сталися за останні кілька днів.

9 серпня українці повідомили про три "тривоги Кинджала", тобто про три повітряні нальоти, спричинені МіГ-31К ВКС, що злетіли з аеродрому в Мачулищах. Судячи з наявних повідомлень, перша з цих трьох тривог включала спробу запуску, але ракета не була випущена. Причина незрозуміла (і я сумніваюся, що ми дізнаємося про це найближчим часом), але, схоже, що або ракета вийшла з ладу, або у літака знову виникли проблеми з двигунами Д-30Ф6 (ВКС втратили щонайменше чотири МіГ-31 за останній рік, більшість із них – через проблеми з двигунами).

11 серпня ВКС випустили чотири ракети "Кинджал" по цілях на північному заході України. Одна з них була збита в районі Києва, але три інші долетіли до цілі: дві влучили в АБ "Королівка" під Коломиєю, на південний схід від Івано-Франківська, а одна вдарила у приватний будинок неподалік, в результаті чого загинула дитина. Судячи з усього, АБ "Королівка" є однією з передових оперативних баз 7-ї бригади ПСУ, на озброєнні якої знаходяться Су-24. І, наскільки я можу судити, це був – поки що – найглибший обстріл з боку "Кинджала" вглиб України (Королівка знаходиться приблизно за 450 км на південь від кордону з білоруссю).

12 серпня ПСУ повідомили про збиття трьох російських БПЛА "Шахед-136".

Ту-22М-3 піднялися в повітря над Азовським морем 13 серпня, але я не впевнений, що вони запустили в той день якісь Х-22 або Х-32.

Рано-вранці 14 серпня росіяни випустили 15 безпілотників "Шахед-136" і вісім ракет "Калібр" у напрямку Одеси: здається, ПСУ заявили, що всі вони були збиті, але складається враження, що деякі з них все ж таки пролетіли і завдали шкоди. Разом із тим, за чутками, ПСУ отримали другий "повноцінний" ЗРК MIM-104 Patriot (не впевнений, що це PAC-2 чи PAC-3, але, ймовірно, це комбінація обох): не здивуюся, якщо він був розгорнутий для оборони Одеси.

Вчора з авіабази "Оленья", що на Кольському півострові, злетіли літаки Ту-95, якими було здійснено загалом вісім пусків Х-101/555, які через 5-6 годин досягли своїх цілей на заході України сьогодні рано-вранці. З того, що я вже чув, їхніми цілями були аеропорти Львова (повідомляється про шість детонацій), а також авіабази в Івано-Франківську та Старокостянтинові. За попередніми повідомленнями, ПСУ збили більшість ракет, що летіли, але у Львові влучили в житловий будинок.

Зі свого боку, ПСУ, схоже, здійснили ще одну серію ударів зенітно-ракетними комплексами Storm Shadow/SCAL-EG. За повідомленнями, вчора було завдано ударів по російських військових складах в районі Джанкоя, в порту Бердянська та в районі Маріуполя (за повідомленнями, в районі Вільної, під Маріуполем, був уражений саме російський штаб).

Ах, так, і ще:

призначений росією "голова" Херсонської області три дні тому заявив, що ремонт Чонгарського мосту займе 1-2 місяці...

вчора, 14 серпня, рано-вранці ЗСУ заявили про збитий над Бахмутським районом один Ка-52 ВКС рф.

Битва за Донбас. Під Куп'янськом росіяни просто не можуть просунутися вперед

Куп'янськ... Навіть якщо, як я пояснив вчора, "під рукою" є інформація про те, що більшість російських підрозділів не в змозі проводити наступальні операції, дивно чути, що 1-ша гвардійська танкова армія, схоже, відмовилася від наступу на Синьківку і з Першотравневого в південно-західному напрямку. Її останні атаки, можливо, просунулися лише на 200 метрів, якщо взагалі просунулися, і то ціною близько батальйону вбитих і поранених солдатів. Знову ж таки, не можу не підкреслити: справа не в нестачі військ. У росіян достатньо військ на цій території. Це не лише 1-ша танкова, але й 6-та та 20-та загальновійськові армії, а також підрозділи XI армійського корпусу. На північний схід і схід від Куп'янська розгорнуті 30-та ОМСБР, 2-га мотострілецька дивізія, 4-та, 7-ма і 47-ма бригади територіальних військ (що протистоять еквівалентно трьом бригадам ЗСУ). Але, схоже, їх командування не може накопичити достатню кількість припасів і артилерії, а підрозділи, про які йдеться... не уявляю: я маю на увазі, що це така маса військ, понад 200 основних бойових танків і десь у два-три рази більше артилерії – і вони просто не можуть просунутися вперед...

При цьому особливо запеклі бої, як повідомляється, точаться в районі... вгадайте: "Білогорівки". ...і ще один десь між Лиманом, Сватовим і Креміною... Нібито ЗСУ "ще тримаються", але ситуація "вкрай складна".

Враховуючи, що в усій Україні налічується близько 100 Білогорівок, і щонайменше чотири можна знайти десь між Лиманом, Сватовим і Лисичанськом, я не маю жодного уявлення, про яку саме Білогорівку йдеться в цьому випадку. Одна Білогорівка знаходиться на південний схід від Тернів, і я сумніваюся, що там є росіяни. Інша – на східній стороні Серебрянського лісу, і теж під російським контролем. Пригадую, що була ще одна десь в районі Сватового, але зараз не можу її знайти (і, як згадувалося минулого тижня: вибачте, не маю там контактів).

Оновлення: знайшов! Це "та сама" Білогорівка – "та, що на Сіверському Дінці", приблизно 10 км на захід від Лисичанська.

Кліщіївка... росіяни провели механізовану атаку, чи то вчора, чи то позавчора – цього разу в районі Андріївки. Вона була настільки "успішною", що вони втратили щонайменше три Т-90М та Т-80БВ ще до того, як перетнули залізничну колію... Можливо, саме тому 1-ша танкова армія, 2-га та 6-та загальновійськові армії та інші, що знаходяться далі на північ, не намагаються наступати більш серйозно...

Український контрнаступ. У ЗСУ не так багато простору для маневру

Старомайорське/Старомлинівка... Незважаючи на те, що українці все ще зайняті збором захопленої російської техніки з району Урожайного та розмінуванням місцевості, вони продовжують наступ, просуваючись до Приютного і зачищаючи поля на північ від Завітного Бажання. Проблема: виявляється, що у ЗСУ не так багато простору для маневру в цій місцевості. Всі її зондування між Приютним і Завітним бажанням (а їх було проведено десятки за останні два місяці) поверталися з втратами і повідомленнями про м'який, болотистий ґрунт і величезну кількість мін. Тож, мабуть, підхід із заходу до Завітного Бажання – це рішення "ні". На сході є концентрація російських сил в районі Керменчика, де зосереджена їхня 5-та танкова бригада. Вони виявилися "сором'язливими", щоб вийти зі своїх укриттів і підтримувати піхоту – через домінування української артилерії. Але саме це змушує мене припустити, що ЗСУ, можливо, захочуть викурити їх, перш ніж спробувати серйозно наступати на Старомлинівку.

Роботине... не впало, але все ще криваве місиво. Бойові дії зараз зосереджені на південній стороні (зруйнованого) села, 65-та мехбригада наступає з півночі і заходу, 47-ма мехбригада – зі сходу, а росіяни затиснуті між ними. Не впевнений, чи це 65-та, чи штурмовий батальйон "Скала". Ситуація схожа на ту, що була в Урожайному минулого тижня: те, що залишилося від зсрф, відсиджується в укріплених підвалах, намагаючись протриматися, незважаючи ні на що, але відрізане від поставок і підкріплень, тому що єдину під'їзну дорогу тримають під своїм вогнем українські військові. За останні декілька днів ми бачили кілька жахливих відео, на яких російські військові, відрізані від своїх підрозділів, вчиняють самогубства (всі зняті українськими БПЛА): вони, мабуть, дійсно втратили будь-яку надію... Далі на схід і південний схід: українці відновили наступ на Вербове (мушу визнати, що не очікував цього) і закріпилися там на певних позиціях. Вони також продовжують наближатися до Новопрокопівки, прориваючись через 2-гу лінію російської оборони ("перша велика траншея").

Олешки... російські соціальні мережі гірко скаржаться на те, що ЗСУ розширюють свої плацдарми в районі Козачих Лагерів, що українці просуваються і на північні околиці Олешок, що їм не вистачає авіаційної та артилерійської підтримки тощо... Про те, що там відбувається, українці абсолютно мовчать. Тому, вибачте, ми досі не знаємо, що саме там відбувається.

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