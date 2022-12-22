Пропонуємо вам роздуми відомого колумніста з міжнародних справ газети Washington Post Девіда Ігнатіуса про візит Президента України до Вашингтона: яку роль він там зіграє та які послання для світу та росії мали би прозвучати, та які будуть найважливіші результати поїздки.

Сміливий візит Президента України Володимира Зеленського до Вашингтону в середу – це епічний театральний вихід, який покликаний мотивувати численну аудиторію: в Сполучених Штатах, Європі, росії та самій Україні. Послання просте: з власною хоробрістю в бою та допомогою світу Україна переможе.

Обійнявши президента Байдена і виступивши на гучному спільному засіданні Конґресу, Зеленський надійшле москві відповідь, яка в деяких аспектах буде більш потужною, ніж російські безпілотники і ракети, що обстрілюють його країну. Україна має союзників; вона має стійку силу; НАТО не має розколів; навіть у поляризованій Америці підтримка Києва є двопартійною і стійкою.

Спостерігаючи за Зеленським на трибуні перед Конґресом, уявіть, яку лють відчуває російський президент владімір путін: його ставки програють. Україна, Європа і Сполучені Штати не розкололися. Захід не такий слабкий, як він собі уявляв. Це росія ізольована, і з кожним місяцем сповзає до того, щоб стати державою,і якою не стане.

Блискавична поїздка Зеленського до Сполучених Штатів ще раз демонструє його драматичний талант, поєднаний з особистою мужністю. Ці дві якості зробили його великим лідером воєнного часу – чия маленька, скуйовджена фігура в поєднанні з незламною волею стала символом опору його нації брутальній російській агресії.

Зеленський є Х-фактором у війні України проти росії. Він має відчуття часу, притаманне телевізійним акторам, і володіє промовистою манерою виступу. Він не виглядав президентом, обраним у 2019 році, щоб зіграти в реальному житті роль телевізійного персонажа свого серіалу "Слуга народу": звичайного громадянина, який мріє перетворити свою корумповану та побиту країну.

Його візит до Вашингтона не змінить основ поля бою, відкрито втягуючи Сполучені Штати у конфлікт з росією. "Сполучені Штати не відправляють війська в Україну для безпосередньої боротьби з росіянами", - підкреслив високопоставлений чиновник адміністрації у вівторок ввечері. Наполягання Байдена на уникненні конфронтації Третьої світової війни – це те, від чого він "не відступив, і він не відступить від цього завтра, або в наступному місяці, або в наступному році", - додав посадовець.

Замість того, щоб створювати нову стратегію, Зеленський цією поїздкою закріпить свою теперішню. Сполучені Штати продовжуватимуть постачати Україні дедалі більші обсяги зброї для повернення захопленої росією території, "так довго, як це буде потрібно", як висловився високопоставлений посадовець адміністрації, повторивши формулу Байдена, яку той часто повторював. На спільному засіданні Конгресу, вірогідно, покажуть республіканців, які вітають Зеленського і з нетерпінням чекають на його перемогу. Це буде найважливішим результатом поїздки.

Для Європи, яка стикається зимою з дефіцитом опалення та електроенергії, зростанням цін і просіданням економічного зростання, послання з Вашингтона буде таким: "Не відступати від курсу". Після успішного візиту французького президента Макрона до Вашингтона цього місяця немає жодних ознак сильної європейської незгоди з цією єдиною позицією НАТО.

Протягом цього року жахливої російської агресії світ спостерігав за тим, як Зеленський відкриває себе як лідер. Я був у залі на Мюнхенській конференції з безпеки 19 лютого, за п'ять днів до вторгнення росії, коли Зеленський, який виглядав крихітним на сцені, але говорив гучним голосом, дорікав іншим світовим лідерам: "Як так сталося, що в 21 столітті Європа знову воює і гинуть люди? Як ми дійшли до найбільшої кризи безпеки з часів холодної війни?". Зал спочатку мовчав, а потім почав волати про свою підтримку.

Багато хто на Заході думав, що актор, який став політиком, втече з Києва, коли російські танки та елітні десантники штурмували місто. Мені розповідали, що американські посадовці запитували Зеленського і його керівників оборонного відомства про переїзд зі столиці в більш безпечні місця. Незабутня репліка Зеленського, передана через українське посольство в Лондоні: "Бій – тут, мені потрібні боєприпаси, а не поїздка".

А потім момент, коли Зеленський став у своєму зім'ятому зеленому піджаку постаттю Черчилля: відео, опубліковане 26 лютого, через два дні після вторгнення, в якому він зухвало стояв біля свого президентського бункера і стверджував: "Я тут. Ми не складемо зброю. Ми будемо захищати нашу країну, тому що наша зброя – це правда, а наша правда полягає в тому, що це наша земля, наша країна, наші діти, і ми будемо захищати це".

Генерал Марк А. Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів, любить цитувати вислів, який приписують Наполеону: "На війні моральне відноситься до фізичного, як три до одного". Зеленський є втіленням цієї вічної істини.

Спостерігаючи за бравурним виступом Зеленського у Вашингтоні, путін напевно скаже собі, можливо, з недобрим захопленням: ця маленька людина пережила найгірше. Він не боїться. Його союзники стоять поруч з ним. Тож постає питання, як закінчити цю війну без катастрофи для росії?

Джерело: Washington Post