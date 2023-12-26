Всупереч експертам та аналітикам. Як ЗСУ майстерно використовують системи Patriot – Філліпс О'Брайен

В черговому тижневому огляді війни відомий історик та дослідник війни Філліпс О'Брайен констатує професіоналізм українців у використанні американської системи ППО Patriot проти сучасних російських літаків. Водночас він викриває всіх ти експертів та аналітиків, які відверто брехали чи применшували роль Patriot для України і переконували, що не варто надавати сучасні ЗРК, оскільки вони тільки роздраконять путіна і не допоможуть Києву під час повномасштабного вторгнення. Інші представники нібито Пентагону в ЗМІ відверто брехали, що ці системи можуть бути передані тільки за умови розміщення американських військ для їхнього обслуговування. Тож потрібно пам'ятати імена всіх цих "експертів" та "аналітиків", які своїми оцінками та прогнозами допомагали отримати перевагу кремлю.

Приклад того, де ми перебуваємо на війні. "Патріоти" проти Су-34

Найцікавіша історія цього тижня – швидке знищення трьох найсучасніших російських літаків – вкотре нагадала нам про те, що українські військові є більш адаптивними та ефективними, ніж російські. Крім того, це ще раз показало, що коли Україна отримує передові системи, вона використовує їх з великим ефектом проти росіян. Це урок, який демонструється знову і знову, і який водночас обнадіює тих із нас, хто підтримує Україну, але й страшенно пригнічує, оскільки вказує на обмеженість підтримки, яка була їй надана.

Ця одна сутичка, в якій українці (майже напевно) випустили зенітні ракети Patriot проти російських винищувачів-бомбардувальників Су-34, одного з найкращих російських літаків, підкреслює, як надавалася (або часто не надавалася) допомога Україні, і як довоєнні припущення про російську силу і загрози ескалації залишаються такими ж сильними, як і були.

Я вирішив, що у цьому звіті варто зробити детальний аналіз одного конкретного випадку, який стався цього тижня, але розкриває так багато про війну і те, як вона розгортається. Крім того, якщо ви хочете почути більш детальний огляд війни на цих вихідних, у п'ятницю ми з Миколою Бєлєсковим випустили наш останній подкаст про українсько-російську війну. У ньому ми обговорювали, як покращується українська протиповітряна оборона і наскільки це важливо для війни.

Те, як новини з'являються на цій війні, може бути дивовижним. Ця історія, одна з найважливіших за тиждень, вибухнула з нізвідки, коли вчора вранці український Генеральний штаб без жодних фанфар опублікував у Твіттері цю заяву.

Це спричинило певне шаленство, перш ніж стало зрозуміло, що так, дійсно, українці збили три російські Су-34 в одному бою. Незабаром український уряд підтвердив цю історію, а потім президент Зеленський згадав про неї у своєму вечірньому зверненні. Він навіть надав деякі подробиці про те, де відбулася ця операція:

Я вдячний нашим воїнам за те, що сьогодні над нашою Херсонською областю на півдні України вони збили три російські літаки "Су". Це результат наших Повітряних сил, зокрема, зенітно-артилерійської бригади Одеси. Дякуємо вам, воїни! Кожен російський льотчик має знати, що кожен російський вбивця отримає нашу відповідь, і жоден із них не уникне правосуддя.

Те, що українці виконали таку успішну місію, дивує і водночас ні. Дивує те, що росіяни були спіймані на використанні трьох своїх найцінніших активів у вразливих місцях. А не дивує те, що українці розробили план і ефективно використали своє обладнання, щоб скористатися перевагами ворога, який пішов а такий ризик.

Цікавим є також місце, де було збито літак. Як заявив президент Зеленський, війська, причетні до успіху, працювали з Одеської області, і це підтверджує інші докази того, що Су-34 були збиті десь над окупованою Південною Україною. Ось одна зі спроб нанести це на карту.

Що саме використовували українці, поки що не підтверджено, але докази надзвичайно переконливо вказують на застосування зенітних ракет Patriot. Ця система є найефективнішою з тих, що є в розпорядженні українських сил. ЗСУ використовували Patriot навесні 2023 року, невдовзі після того, як вони потрапили до їхніх рук. 12 травня 2023-го з'явилися повідомлення про те, що українці збили чотири цінні російські літаки, які насправді летіли в російському повітряному просторі (і, ймовірно, вважали, що вони в безпеці).

Пізніше з'ясувалося, що українці влаштували пастку для росіян. Вони таємно перемістили одну зі своїх нових батарей Patriot (вони щойно почали функціонувати в Україні) дуже близько до російського кордону в Харківській області. Звідти ЗСУ могли дістатися до території рф і влаштувати засідку на російські сили, які нічого не підозрювали.

Дим, що здіймається після успішного збиття російського літака над росією у травні 2023 року.

Для українців це був прорахований ризик. Patriot – це одне з найважливіших озброєнь, яким вони володіють, і їм було надано лише дві системи на всю країну (одна з яких, схоже, постійно базується навколо Києва, щоб забезпечити захист там). У випадку, що стався цього тижня, ймовірніше за все, було повторення попередньої пастки. Українці, схоже, відправили один зі своїх Patriot на південь, вірогідно, помітивши характер польотів російських літаків, що зробило Су-34 вразливими, а потім пішли на ще один розрахований ризик і підвели ЗРК досить близько до берега Дніпра, де він міг би вразити російські літаки. Результатом стало знищення цінного обладнання армії рф вартістю понад 100 мільйонів доларів за лічені хвилини/секунди.

Україна вкотре продемонструвала, чого може досягти з сучасним озброєнням: вона регулярно випереджає росіян у мисленні, плануванні та виконанні. Насправді ця операція має бути подвійно ефективною. Нещодавно росіяни використовували Су-34 для запуску планерних бомб проти українських військ. Ці планерні бомби завдали українцям справжніх проблем протягом певного часу, оскільки вони є непомітними і точними. Те, що Су-34 були так близько до українських позицій, може означати, що вони запускали саме планерні бомби. Якщо росіяни зараз відмовляться від цього, це буде ще однією реальною вигодою для України, окрім знищення самих літаків.

Трагедія полягає в тому, що навіть маючи ці докази, ми пройшли такий довгий і нерівний шлях, щоб дійти цієї думкі. Багато в чому історія Patriot і Су-34 – це історія війни в двох словах.

Patriot проти Су-34 до 24 лютого 2022 року. Багаторічні побоювання ескалації

Давайте повернемося в лютий 2022 року. Тоді і Patriot, і Су-34 обговорювалися як можливі системи, що можуть взаємодіяти в умовах будь-якого повномасштабного російського вторгнення, але дуже і дуже по-різному.

Patriot – це старіші зенітні комплекси американської розробки (1980-1990-ті роки), які постійно модернізувалися, щоб стати одними з найнадійніших систем в арсеналі США. Не дивно, що українці відчайдушно хотіли і потребували їх. Вони просили про Patriot роками – ще з 2016-го. Однак розумні аналітики завжди нападали на цю ідею як на небезпечну ескалацію, а також як на щось, що неминуче буде неефективним. Вони стверджували, що українці настільки слабкі, а росіяни настільки сильні, що навіть якщо США надішлють Києву Patriot, вони виявляться неефективними проти потужної російської військової машини, і, в будь-якому випадку, це настільки складні системи, що не буде часу навчити українських військових користуватися ними належним чином. Лише кілька прикладів, щоб ви могли зрозуміти, наскільки це було поширеним явищем.

У грудні 2021 року Себастьян Роблін у статті для The National Interest представив обидва основні аргументи. По-перше, ЗРК Patriot не могла реально допомогти Україні протистояти могутній росії. Як він пише у вступній частині статті:

Цілком зрозуміло, що Київ хоче мати сучасну протиповітряну оборону, щоб пом'якшити шкоду від такого сценарію. Але ризик відновлення війни з росією небезпечно близький, і ракети Patriot не можуть допомогти Україні в такі терміни.

Однак, продовжує він, системи Patriot не лише не допоможуть Україні, але й безглуздо протистоятимуть путіну і зроблять російське вторгнення більш імовірним (хо-хо), або, як стверджував Роблін пізніше:

москва може використати крок Вашингтона з надання Україні ракет Patriot або іншого стратегічно важливого озброєння як привід, щоб виправдати вторгнення.

Такі аргументи голосно повторювалися роками, і в підсумку виявилося, що коли росіяни почали повномасштабне вторгнення, українська протиповітряна оборона вважалася настільки слабкою (і без Patriot), що Україна не мала жодних шансів чинити опір. У статті NBC, опублікованій лише за день до повномасштабного вторгнення під назвою "Чому США і союзники не надали Україні кращу систему протиповітряної оборони?" повторювалися ті ж самі два основні моменти. По-перше, страх спровокувати росію призвів до того, що Patriot не були надіслані, і що в будь-якому випадку Україна не змогла б їх вчасно використати. Стаття починалася:

Поєднання побоювань – страх спровокувати росію, побоювання, що технологія може потрапити до російських рук, і сумніви в тому, що Україна зможе керувати цими системами – завадило США та їхнім союзникам задовольнити українські запити на сучасні ракети класу "земля-повітря" в роки після захоплення росією Криму 2014-го, розповіли в інтерв'ю NBC News нинішні і колишні американські урядовці й експерти з питань оборони. На той час ці розрахунки здавалися обґрунтованими, але вони гарантували, що Україна буде майже беззахисною перед тим, що, за словами експертів, буде переважною демонстрацією повітряної сили, якщо росія здійснить повномасштабне вторгнення. Американські урядовці намагаються знайти способи допомогти українським військам захистити себе, але хороших варіантів небагато.

Справжньою нісенітницею було те, що аргументи на той час здавалися обґрунтованими. Просто так багато аналітиків стверджували, що не варто озброювати Україну (як виявилося, помилково), що вони намагалися створити наратив, в якому ці аргументи були б правильними.

Стаття також була сповнена відомих аналітиків, які охали й ахали про російську військову міць, яка, як передбачалося, була здатна розчавити Україну.

Тепер, як стає зрозуміло зі статті, російська військово-повітряна міць вважалася настільки потужною, що надання українцям Patriot було б неефективним. І ключовим елементом російської військово-повітряної могутності був винищувач-бомбардувальник Су-34.

Су-34 в польоті

Су-34 вважався рівнею найкращим західним літакам і однією з найбільших історій успіху (якщо це слово можна використати в даному випадку) російських ВПС в Сирії. Про те, наскільки це потужний літак, були написані цілі статті, наприклад, стаття Марка Епіскопоса в The National Interest під заголовком: "Дії Су-34 в Сирії доводять, що це винищувач "п'ятого покоління". Назва говорить сама за себе: Су-34 був дуже вражаючим літаком, який пройшов бойові випробування в Сирії і стане чудовим елементом російської військово-повітряної могутності в майбутньому". На початку статті:

Су-34 (НАТО – Fullback) – один із найпотужніших російських ударних винищувачів, що поєднує в собі перевірену часом конструкцію планера з безліччю сучасних технічних характеристик.

Тож до 24 лютого 2022 року аргументи щодо цих систем були поширеними. Су-34 був чудовим літаком і допоміг би придушити Україну з повітря, тоді як Україна не повинна була отримувати Patroit, оскільки це лише роздратувало б путіна, і, незалежно від цього, вони не мали б жодного значення, оскільки росія була дуже сильною, а Україна ніколи не навчилася б користуватися ними достатньо швидко.

Patriot і Україна після 24 лютого 2022 року. Американці не визнали помилок

Провал початкової фази російського повномасштабного вторгнення, як не дивно, не вплинув на те, що до 24 лютого 2022 року було глибоко помилковим аналізом. Зокрема, коли йшлося про постачання Україні Patriot, багато з попередніх "застережень" не справдилися.

Хоча Україна, що не дивно, почала випрошувати Patriot одразу після вторгнення, спочатку її зустрічали справді жалюгідними відписками та відвертою брехнею. На початку березня пролунала одна з найбільш нещирих із них, коли неназваний представник американського оборонного відомства заявив, що немає жодних шансів, що Україна отримає Patriot, оскільки система не може бути розгорнута там без розгортання американських військ.

Не йдеться про те, щоб поставити батарею Patriot в Україну. Для того, щоб це зробити, ви повинні розмістити американські війська, які будуть ними керувати, – заявив у четвер високопоставлений представник оборонного відомства. – Це не та система, з якою знайомі українці, і ми чітко дали зрозуміти, що американські війська не будуть воювати в Україні.

Важко сказати, чи це була відверта брехня (Patriot зрештою були розгорнуті без американських військ на місцях), чи відверта дурість. Це мало бути одне з двох.

Так чи інакше, таке викручування рук тривало місяцями, майже до кінця 2022 року. Поки США сварилися щодо Patriot, росіяни восени торік розпочали свою кампанію з бомбардування українських міст і руйнування української інфраструктури. Вони завдали величезної шкоди, а українці, справляючись з пристойними, але все ще гіршими системами протиповітряної оборони, з усіх сил намагалися захистити свою батьківщину. Проте, коли восени перспектива відправки Patriot знову почала серйозно обговорюватися, реакція Сполучених Штатів полягала в тому, щоб ще більше її охолодити. Найчастіше наголошувалося на тому, скільки часу знадобиться для того, щоб вони почали діяти:

Patriot. Ця американська система середньої та великої дальності є золотим стандартом протиповітряної та протиракетної оборони. Використовувана десятком країн, вона постійно модернізується з моменту її появи в 1960-х роках і довела свою ефективність у численних бойових операціях. Оскільки вона наразі виробляється, а для Сполучених Штатів та інших країн світу вироблено понад тисячу пускових установок, вона була б природною системою для української протиповітряної оборони. Перешкодою є те, що Patriot є дуже складною системою, яка, окрім пускової установки, має складну радіолокаційну станцію і командний центр. Щоб дати уявлення про складність, курс навчання ремонтників системи Patriot триває 53 тижні. Patriot був би добре придатний для післявоєнної відбудови української армії. Проте, оскільки підготовка операторів і налагодження системи технічного обслуговування займе роки, він не підійде для передачі в найближчому майбутньому.

Patriot після квітня 2023 року. Нарешті США схвалили передачу

І ось у грудні 2022 року всі гівняні аргументи проти того, щоб Україна отримала Patriot, були відкинуті, а американський уряд підтвердив, що погодився передати Києву системи. Здавалося, що наслідки російської кампанії проти української інфраструктури підштовхнули США до дій, і адміністрація схвалила передачу. На той момент багато з попередніх аргументів виявилися фікцією. Виявилося, що системи Patriot більше не вимагали, щоб американський персонал їхав в Україну, і не вимагали, щоб українці витрачали рік на навчання, як експлуатувати і обслуговувати їх. Українські сили навчали користуванню Patriot за межами країни (як це завжди могло бути) і вони дуже швидко (за кілька місяців) опанували цю систему.

Здавалося, люди забули, що під тиском війни операції в мирний час можна значно прискорити. Так чи інакше, в реальності на підготовку українців, доставку систем Patriot, а також введення їх в експлуатацію пішло близько 4 місяців. У квітні 2023 року Міністерство оборони підтвердило, що перший комплекс Patriot прибув до України. До травня українські військовослужбовці були настільки компетентні у їхньому використанні, що здійснили перше несподіване масове знищення російських літаків.

З того часу ці ЗРК довели свою високу цінність у захисті Києва та інших частин України (здається, що один Patriot завжди знаходиться десь під Києвом, а інший є більш мобільним). Однією з причин того, що російська кампанія цієї зими проти українських міст та інфраструктури була менш ефективною, ніж минулорічна, були саме системи Patriot. Я напишу про це пізніше, але поки що не було великих відключень електроенергії, як минулої зими. І поки Україна продовжує отримувати зенітні боєприпаси, їх не повинно бути.

А потім був цей тиждень, коли українці вкотре показали, на що вони здатні. Розумієте, що я маю на увазі, коли кажу, що це водночас і обнадіює, і пригнічує? Україна вкотре показала, на що вона здатна, коли має належне озброєння, і водночас виявила недоліки того, що вона отримала. Всі ті ж самі аргументи щодо Patroit неодноразово використовувалися щодо інших систем як до 24 лютого 2022 року, так і після. Можливо, тепер адміністрація Байдена побачить, на що здатна Україна, коли належним чином озброєна.

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