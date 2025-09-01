Колумніст і член редакційної ради Wall Street Journal Голман Дженкінс поспілкуваввся з підполковником армії США, керівником оборонної компанії Palantir і максималістом реіндустріалізації Шамом Санкаром про те, як відновити промислову і збройну перевагу США та запобігти Третій світовій війні. Паралельно він намалював його портрет як сучасного успішного підприємця, якого дійсно хвилює майбутнє не лише Америки, але й усього світу.

Ви чули про ці проблеми. Перехоплювач вартістю $2 млн для збиття дрона вартістю $2000. Україна за два місяці витрачає більше артилерійських снарядів, ніж США виробляють за рік. Очікується, що американські протикорабельні ракети закінчаться на восьмий день будь-якої війни за Тайвань. Один китайський корабельний завод за рік виробляє більше тоннажу, ніж США з часів Другої світової війни.

За порадою брокерського генія з Волл-стріт Бернарда Баруха, який керував військовим виробництвом США в 1917-18 роках, президент Франклін Д. Рузвельт наприкінці 1939-го звернув увагу на компанію General Motors за її виробничий геній. Майже за рік до Перл-Гарбора і до подальшої декларації війни Німеччиною проти США Вільям Кнудсен вже працював над організацією оборонного виробництва Сполучених Штатів.

Гітлер і Тодзіо знали, що слід побоюватися сплячої промислової маси Америки. Контрфактична ситуація є невирішуваною. Якби Вашингтон вжив заходів раніше? Хто зна, може й уникнули б Другої світової.

Сьогоднішні проблеми не такі самі, але схожі. Якщо Україна чогось і вчить, то це того, що запаси існуючої зброї менш важливі, ніж виробнича база: здатність швидко виробляти набагато більше зброї, адаптувати її та впроваджувати інновації на ходу.

Пан Санкар був 13-м співробітником Palantir – компанії-розробника програмного забезпечення, заснованої 2003 року серійним підприємцем Пітером Тілем. Її ринкова капіталізація, яка нещодавно становила близько $373 млрд, більш ніж утричі перевищує капіталізацію Lockheed Martin. Цього літа Санкар став підполковником Санкаром – офіцером запасу в новоствореному Корпусі впровадження інновацій армії США.

Хороша новина: за останні три роки, після вторгнення росії в Україну, $120 млрд венчурного капіталу надійшло у колись занедбаний сектор оборони. Кремнієва долина подолала свій прогресивний опір американській армії. Anduril Industries є лідером в області автономної війни; Shield AI надає допомогу в прийнятті рішень бойовим пілотам і дронам; Saronic Technologies зосереджена на військово-морській війні.

Вони вирішують проблему, яка виникла під час Холодної війни, а саме – віддалення дедалі меншої оборонної олігополії від швидкозмінної цивільної економіки. За оцінками Санкара, ще в 1980-х роках 6% коштів на закупівлі йшло компаніям, чия єдина діяльність була пов'язана з Пентагоном. Зараз ця частка становить 86%. Компанія Chrysler колись виробляла танки і ракети. Ford виробляв супутникове обладнання. General Mills – компанія, що виробляє зернові продукти, займалася артилерією і системами наведення.

Тепер цього немає. Уряд став занадто складним замовником – занадто багато правил, занадто мало можливостей для розширення. Він перестав бути відкритим до інновацій і навчання, які стимулюють швидко розвиватися комерційний ринок. Навіть гірше, "ви втратили єретиків, ви втратили божевільних інженерів, які збиралися бунтувати проти системи", – каже очільник компанії Palantir

"Засновники" та "типажі засновників" не дуже добре працюють з бюрократією Пентагону. Такі люди можуть закріпитися де завгодно, якщо їх терплять. Люди, як Келлі Джонсон із таємної лабораторії компанії Lockheed, який створив розвідувальний літак U2. Або як адмірал Хайман Ріковер, який 30 років боровся зі своєю власною службою, щоб створити ядерний флот – "нашу останню асиметричну перевагу над Китаєм", зауважує Санкар.

Бунтівний полковник і льотчик-винищувач на ім'я Джон Бойд був "засновником" феноменального винищувача F-16. На відміну від цього, за словами Санкара, F-35 "не має засновника". Програма вартістю $2 трлн була повністю створена всередині бюрократичної системи закупівель. "Ми розпочали в середині 90-х років, і зараз вона, переважно, просто працює. Це божевільний термін експлуатації", ефективний лише в найвужчому розумінні Пентагоном цього слова.

Наскільки погано все стало? За оцінками Санкара, оборонна промисловість Китаю отримує лише 27% своїх доходів від Народно-визвольної армії. Вона має як комерційний масштаб, так і комерційні стимули для швидких і, що не менш важливо, дешевих інновацій. "Китай є рівноцінним супротивником. Зараз ми перебуваємо в невигідному становищі", – вважає підполковник.

Історія Санкара. Успіхи Palantir та проблема Пентагону

Санкар народився в Індії і провів свої ранні роки в Нігерії, де його батько побудував фармацевтичний завод, поки шокуюча зустріч із жорстоким злочином не надихнула його перевезти сім'ю до США. Його батько більше ніколи не досяг великого матеріального успіху, але він наполегливо працював над численними підприємницькими проєктами і проповідував своєму синові, що Америка – це місце, де все можливо, навіть якщо не кожна мрія збувається.

Сім'я оселилася в Орландо, штат Флорида, неподалік від Космічного узбережжя, де все ще панувало оптимістичне бачення наукової фантастики 1960-х років. Після Корнелла молодий Санкар потрапив у орбіту Тіля через платіжну компанію Xoom, що призвело до створення Palantir.

43-річний Санкар має молодіжну енергію та невимушені манери. Palantir має в деяких колах майже окультну репутацію, ніби вона використовує зловісні методи для передбачення майбутнього для державної поліції та розвідувальних агентств. За словами Санкара, її справжня робота полягає в тому, щоб програмісти відчували себе "такими ж сексуальними, як Джеймс Бонд", працюючи над "інтеграцією даних", збираючи та організовуючи інформацію для використання тими, хто приймає рішення.

Торік комерційна діяльність компанії зростала майже вдвічі швидше, ніж державна. Ці дві сфери взаємодоповнюють одна одну. Санкар згадує про проєкт BP, який згодом був адаптований для прискорення впровадження вакцини проти COVID для уряду.

У Пентагоні компанія Palantir виявила, що керівники військових програм можуть поводитися скоріше як конкуренти, а не як клієнти. Підприємству навіть довелося подати до суду, щоб змусити армію розглянути (і зрештою прийняти) готове програмне забезпечення для обміну бойовою розвідкою замість того, яке армія сподівалася розробити самостійно.

У процесі цього програмісти Palantir працювали безпосередньо з піхотними підрозділами в Іраку та Афганістані. Миттєвий зворотний зв'язок допоміг їм вдосконалити свої програмні продукти, щоб допомогти військовим повертатися живими зі своїх місій. Потім сталося осяяння: США мають 11 функціональних і географічних командувань на території країни та в усьому світі. Санкар оцінює, що 95% їхніх закупівель можна було б задовольнити шляхом прямих переговорів з постачальниками, оминаючи централізовану бюрократію Пентагону, що дозволило б краще адаптувати продукцію до потреб клієнтів і швидше реагувати на запити.

Жорстке протистояння Китаю

Це лише початок. Для відновлення матеріального стримування знадобляться серйозні зусилля, наприклад, пошук способів підтримувати роботу спеціалізованих збройових заводів у мирний час. Також потрібно фінансувати більше потужностей подвійного призначення, які обслуговують як приватний сектор, так і військо.

Санкар є прихильником жорсткої політики щодо Китаю. Роз'єднання? Він за це, якщо не відразу, то з часом. У США не є міфом, що китайські компанії скупили землю поблизу американських баз, що має турбувати американців, які бачили, як союзники Ізраїль та Україна запускали дрони для атак на ворожі держави саме з території цих країн.

"Кількість французьких підводників, які одружені з громадянами Китаю, вас шокує. Це не випадково", – додає Санкар. Китайці знають, де розташована головна французька база підводних човнів. Вони націлені на її персонал.

"Ми втратили стримуючий чинник, – каже він. – І це сталося не торік. Крим був анексований у 2014 році". Приблизно тоді ж "китайці мілітаризували острови Спратлі і були шоковані, що ми нічого не зробили у відповідь. Натомість, за його словами, маємо північнокорейських солдат, які воюють в Україні.

Санкар сумнівається, чи принесе користь США нинішній фокус на позбавленні Китаю топових чіпів Nvidia. Він радше вважає за краще працювати, виходячи з власних вразливостей. "Ви могли б швидко виправити багато речей", – додає підполковник, наводячи приклад угоди на $600 млн між Apple і компанією MP Materials Corp, яку підтримує американський уряд, задля зменшення залежності Америки від рідкісноземельних магнітів з Китаю, компонента, який дозволяє значно зменшити розмір і вагу безлічі цивільних і військових електронних пристроїв.

Але він хвилюється: що станеться в разі конфлікту з Китаєм, коли американські сім'ї усвідомлять, що вони більше не зможуть придбати дешеві антибіотики для лікування важких інфекцій своїх дітей? Що буде, якщо Вашингтон відчайдушно намагатиметься поповнити свої арсенали зброї саме тоді, коли компоненти з Китаю виявляться в дефіциті?

Культурна проблема

США вже стикаються зі складними викликами щодо готовності, що стало причиною несподіваної відставки минулого тижня начальника штабу ВПС США генерала Девіда Алвіна. Операція "Опівнічний молот" – атака на іранську ядерну програму, засвідчила високий рівень можливостей Сполучених Штатів. Вона також, як повідомляється, проілюструвала перенапруження американських бомбардувальників, танкерів та ескортних флотів, яким приділялося менше уваги.

Санкар бачить іншу проблему – культурну. Лондон, каже він, був би більш природним місцем для його батька та родини після Нігерії. Чому він приїхав до США? Бо мав повністю сформоване уявлення про Америку як місто на пагорбі завдяки Голлівуду.

В епоху Рейгана патріотизм і американський оптимізм все ще були присутні в кінематографі Сполучених Штатів. Сучасні фільми сповнені антигероїв та песимістичних поглядів на американські інститути та життя. Згодом кіностудії втратили зв'язок із внутрішньою аудиторією. "Чому люди знову і знову ходили в кінотеатри, щоб подивитися "Топ Ган: Маверік"? Вони і так знали сюжет. Вони хотіли відчути емоції", – вважає він.

За словами Санкара, серіали, які подобаються виборцям Трампа, такі як "Лендмен" (про нафтовиків) і "Єллоустоун" (про ковбоїв-фермерів), приносять гроші. А от пробуджена "Білосніжка" спалює гроші. Ці студії – капіталісти. Вони розуміють, що відбулася зміна смаків.

Звідси й новий проєкт Санкара – продюсерська компанія, заснована разом із друзями. Він не розкриває подробиць, але один проєкт уже продано великій студії. У липні в мережу просочилася презентація, в якій йшлося про запропоновані фільми про евакуацію, яка врятувала тисячі людей перед обваленням веж-близнюків, про розвідувальну війну Ізраїлю проти Ірану та провальний вихід Америки з Афганістану.

У 90-хвилинній розмові слово "стримування" повторювалося неодноразово. Америка зміниться "в ту саму мить, коли ми відчуємо загрозу своєму існуванню, – прогнозує Санкар. – Питання лише в тому, чи зможемо ми мотивувати себе усвідомити, що ця загроза вже існує, і підготуватися до неї завчасно". США завжди намагалися йти назустріч своїм солдатам (і їхнім батькам), зводячи до мінімуму американські втрати, перемагаючи ворогів за допомогою передової технології та вогневої сили. Яке ж послання несуть порожні арсенали в країні та за кордоном? Погане. "Якщо ви не можете виготовити зброю, то краще її не мати", – каже керівник оборонної компанії Palantir.

Гаразд, це перебільшення, але щоб запобігти тривалій війні, потрібно бути готовим до неї. Якщо порушники миру вважатимуть, що Америка виснажена, вони будуть спокушені діяти відповідно. "Я максималіст реіндустріалізації", – заявляє Санкар.

Джерело: Wall Street Journal