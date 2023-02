Як Маск допомагає кремлівськй пропаганді. російські пропагандисти активно купують "блакитні фішки" у Твіттері – Washington Post

Washington Post стверджує, що купівля Твіттера Ілоном Маском прискорює поширення політичної дезінформації. Опираючись на дослідження групи Reset, газета розповідає як Маск через механізми Твіттера та сам особисто сприяє поширенню російської пропаганди серед американського населення. Причому, закриваючи очі на штучно створені ботоферми з явним російським корінням.

Акаунти, що просувають кремлівську пропаганду, використовують нову платну систему верифікації Твіттера – активно купують "блакитні фішки" Маска, щоб здобути поширення і популярність на глобальній платформі. Про це пише впливова американська газета Washington Post, констатуючи, що купівля Твіттера Ілоном Маском прискорює поширення політичної дезінформації.

"Ці акаунти базуються за межами росії, тому вони можуть оплатити перевірку, не наражаючись на санкції США. Але вони поширюють статті з російських державних ЗМІ, заяви російських чиновників і брехню про Україну від союзників кремля", - зазначає Washington Post із посиланням на дослідницьку групу Reset.

Один з акаунтів описує себе англійською мовою як "No woke. No BLM. No gender pronouns … Just Anti-Imperialism". На фото профілю, який нібито базується в Сан-Франциско, зображена білява жінка в хутряній шапці зі значком серпа і молота. У біографічній довідці іншого акаунта йдеться про те, що він "робить свій внесок, щоб зупинити підтримку Заходом української військової машини, по одному платнику податків за раз". Він регулярно публікує у Твіттері відео, на яких, за його словами, росіяни вбивають українських солдатів.

Як зазначає видання, такі акаунти, виявлені Reset, були створені торік під час першої фази війни в Україні і не мали синіх фішечок до недавнього часу, аж поки Ілон Маск не запровадив платну модель і заявив, що поступово відмовиться від старих перевірок, коли ідентифікували політиків, журналістів та інших відомих діячів і відсіювали самозванців.

Маск заявив, що в майбутньому твіти і відповіді від таких платних підписників будуть популярнішими в стрічці новин і пошуку Твіттера.

Втім Маск вдається і до інших методів просування подібних акаунтів. Washington Post наголошує, що Маск підвищив популярність одного з таких акаунтів, відповідаючи на його твіти, у тому числі на твіт, який поширював брехню про те, що в Україні загинули тисячі військовослужбовців НАТО.

У Reset заявили, що цей сплеск "популярності" свідчить про серйозну проблему з системою, яка дозволяє анонімним акаунтам купувати верифікацію, що дає їм краще місце в пошуковій системі, згадках і відповідях. Виявлені акаунти "відкрито поширюють контент російських державних ЗМІ, пов'язану з кремлем дезінформацію про конфлікт в Україні та відверту пропаганду війни", - зазначає дослідницька група. Твіттер позначає основний акаунт RT з трьома мільйонами підписників як "російське державне ЗМІ", і він має стару синю фішечку, що свідчить про те, що він є відомим і справжнім. Нещодавно верифіковані акаунти не мають такої позначки.

Washington Post нагадує, що колишні співробітники і дослідники дезінформації раніше звинувачували компанію в тому, що вона звільнила багатьох регіональних експертів, які оцінювали операції впливу, розпустила консультативну раду з безпеки і повернула акаунти, які були заблоковані за мову ненависті і поширення брехні.

Щонайменше двоє відомих членів афганського режиму Талібан також платили по $8 або $11 щомісяця за блакитні твіти, доки минулого місяця про це не повідомили ЗМІ. Після цих повідомлень їхні підтвердження були видалені.

Ставлення Твіттера до росії опинилося під особливою увагою, оскільки Ілон Маск відіграє складну, але критично важливу роль в українському конфлікті. Його компанія SpaceX відіграла важливу роль в обороні України, надавши тисячі терміналів супутникового зв'язку Starlink, що дозволило Україні підтримувати інтернет-послуги, незважаючи на російські атаки на інфраструктуру.

Але водночас Маск заявив, що Starlink не повинен використовуватися в наступальних військових цілях, і написав у Твіттері пропозицію щодо врегулювання війни, яку росія підтримала, - нагадує видання.

Хоча росія вимагає від своїх інтернет-провайдерів блокувати доступ до Твіттера, ця платформа залишається місцем, де росіяни діляться анонімними новинами і дискусіями. росіяни можуть отримати доступ до сервісу через віртуальні приватні мережі або проксі-системи, в той час як зростаючі ряди емігрантів мають вільний доступ.

Washington Post нагадує, що російська активність в соцмережах за межами країни була вельми суперечливою. Зокрема, через те, що після президентських виборів 2016 року було викрито російське Агентство інтернет-досліджень, яке сприяло поширенню поляризаційного контенту в Твіттері і Facebook з метою вплинути на вибори на користь Дональда Трампа. Як і у випадку з деякими новими акаунтами, співробітники "фабрики тролів" зазвичай видавали себе за патріотично налаштованих американців. Газета також згадує, що минулого тижня підсанкційний олігарх Євгеній Пригожин заявив, що не лише фінансував Агентство інтернет-досліджень, але й створив і керував ним.

Йоель Рот, який до листопада очолював відділ довіри та безпеки в Твіттері, повідомив WP, що він залишився в компанії після її купівлі Маском, аби боротися з таким оманливим іноземним впливом на вибори. Одразу після цього він подав у відставку і цього місяця засвідчив у Сенаті, що тисячі автоматизованих акаунтів російської пропаганди все ще діють на платформі.

Підтверджені проросійські акаунти, виявлені Reset, використовують різні підходи. Деякі з них позиціонують себе як незалежні ЗМІ. Інший, під назвою @LogKa11, створений у лютому 2022 року, ділиться переважно проросійським військовим контентом англійською мовою зі своїми понад 30 000 підписниками, включаючи історії військових кореспондентів, які перебувають у складі російських військ, та відео успішних атак. Цей акаунт неодноразово називав українців нацистами, зокрема, написавши в грудні, що "сучасна Україна має дивну одержимість нацизмом". Це перегукується з одним із головних аргументів щодо вторгнення президента владіміра путіна.

Інший акаунт – @PutinDirect, публікує відео з коментарями російського лідера з англійськими субтитрами і посиланнями на повні тексти виступів.

Серед найпопулярніших – @Runews, який існував понад десять років до того, як отримав блакитну фішечку. Описуючи себе як "громадянського журналіста", він охоплює 260 000 підписників, іноді вдаючись до грубої пропаганди, як, наприклад, нещодавні неодноразові пропозиції про те, що Огайо "дійсно має оголосити себе частиною України в надії отримати допомогу від адміністрації Байдена". (У заяві було пропущено артикль «the», а це поширена помилка серед носіїв російської мови, - зазначає WP).

Видання звертає увагу, що акаунт «регулярно використовує контент російських державних ЗМІ, таких як RT International або головного редактора Маргарити Симоньян. "Він також поширює відео з російських ЗМІ або інших проросійських каналів з контентом, що висміює ЄС, НАТО, Україну, Захід в цілому і відкрито підтримує дії росії у війні", - наголосили у Reset, зазначивши, що цей канал також продукує контент, орієнтований на американський республіканський світ в твіттері.

Runews отримав синю галочку у середині січня. 6 лютого Маск підвищив профіль акаунта, відреагувавши на його заяву про те, що 157 000 українських солдатів і 2 458 солдатів НАТО загинули у війні, коментарем: "Трагічна втрата життів". Інша відповідь Маска тому ж акаунту з'явилася в розділі "Для вас" тестового акаунту Post, який не підписувався на Runews. Зрозуміло, що НАТО не посилає солдатів в Україну, хоч росія і характеризує Україну як маріонетку американо-європейського альянсу, - пише видання.

Згідно з аналізом публічних даних, проведеним WP, кількість показів твітів з акаунта @runews перевищила 10 мільйонів і залишається набагато вищою, ніж раніше.

За словами давнього дослідника Марка Оуена Джонса, професора Університету Хамада Бін Халіфа в Катарі, проросійську дезінформацію просувають не лише акаунти тролів, керовані людьми, але й автоматизовані акаунти.

Джонс виявив, що ключова група впливових осіб просувала теорію змови, згідно з якою Сполучені Штати спричинили землетрус у Туреччині як покарання за опозицію країни до розширення НАТО, і що їх твіти посилювалися тисячами акаунтів, у тому числі сотнями акаунтів, які були створені одночасно за кілька днів у жовтні і квітні минулого року.

Майже 1 000 з цих підсилювачів також писали в Твіттері про те, що український лідер Володимир Зеленський є військовим злочинцем, - повідомив Джонс в інтерв'ю Washington Post.

"Ця підгрупа була переважно акаунтами MAGA, - сказав він про тих, хто має в своїй біографії цю абревіатуру або інші ключові слова, яким віддають перевагу палкі прихильники Трампа. - Цю групу характеризує те, що акаунти в ній створені за короткий проміжок часу, а відтак виглядають як пропагандистські".

