Як існувати новому стартапу та "вижити" під час кризи: декілька неочевидних порад

Якщо ваш початок ведення власної справи тільки почав існувати, а економічна ситуація не покращується в умовах пандемії, не засмучуйтеся - вихід є.

Мислити нестандартно та оцінювати ситацію раціонально - великий плюс для підприємця і його бізнесу, адже це дозволить уникнути необдуманих вчинків.

Скоротити витратити до мінімуму. Потім скоротіть ще

Через світову економічну кризу велика кількість стартапів відзначила скорочення рівня прибутку, тому проєкти почали шукати інвестиції з нових джерел. Це природна та очікувана реакція тих, хто тільки нещодавно вийшов на ринок - вони вважають, що працюють з мінімальними витратами і більше нічого скорочувати, хоча, якщо добре розібратися та переглянути роботу проєкту, знаходиться не один пункт для скорочення.

Наприклад, ви винаймаєте офіс для роботи, з якого працівників краще перевести на віддалену роботу або автоматизувати певні процеси, які не потребують нагляду, втручання людини.

Звернутися до професіонала

Початківці не завжди раціонально ставляться до порад фахівців, тому що вважають себе кращими за інших і можуть припускатися помилок. Краще витратити час та гроші на пошук хорошого професіонала, ніж потім витратити ще більше часу та коштів на вирішення проблеми.

На щастя, зараз знайти фахівця та отримати у нього консультацію набагато легше, ніж раніше, та дешевше, у зв'язку з пандемією. Деякі пропонують разову консультацію безкоштовно - з'явилося більше вільного часу під час самоізоляції, інші шукають нових клієнтів і знижують вартість своїх послуг, треті хочуть підтримати колег по бізнесу.

Ребрендинг

Ребрендинг - радикальний спосіб вирішення проблем. Ребрендинг у часи пандемії - найкращий час для його проведення з декількох причин:

1. Під час самоізоляції велика кількість людей почала працювати вдома та проводити більше часу у соціальних мережах, мережі Інтернет в цілому. З'явилася нова аудиторія, яка хоче розваг та чогось нового. Оновлення бренду чи стилю може привернути набагато більше уваги, тому можна звернутися до послуг професійного дизайнера за створенням оригінального логотипу або оформлення сайту компанії.

2. Ребрендинг покаже аудиторії, що ви змінюєтесь відповідно до змін у світі та готові адаптуватися до його правил. Наприклад, ресторан змінив свою кваліфікацію на продаж харчових продуктів, тобто керівництво підлаштувалося під "нові правила гри" і почав задовільняти нові потреби відвідувачів.

Зміна напрямку розвитку стартапу

Якщо ваш бізнес зазнав серйозних ушкоджень від пандемії варто переглянути схему розвитку або змінити напрямок робти. Перед початком роботи компанії ви, напевно, вивчали ринок, конкурентів та їх послуги, якщо ви бачите, що одна з компаній почала стрімко розвиватися, можна перейняти якусь їхню ідею.

Наприклад, ви відкрили власний магазин із одягом та аксесуарами, але карантинні обмеження забороняють їх роботу, а вкладені гроші "лежать без діла", вихід є - створіть онлайн магазин. У сучасному світі більшість людей надає перевагу онлайн шопінгу, адже це значно економить час, зручно і можна здійснювати покупки у будь-який час, а в Україні найбільш популярними є магазини в Instagram, у яких якісний віхуальний контент, присутній опис товару та вказана ціна.

Не сидіть склавши руки - дійте

Деякі підприємці надають перевагу перечекати кризу, ніж шукати нові шляхи для розвитку. На перший погляд це здається розумною стратегію, але у більшості випадків у них не виходить пережити кризу, тому "виживання" стартапу залежить від активності як проєкту, так і засновників. Потрібно бути рішучим, швидким та вміти нашатовуватися під "нові правила гри". Головне - не забувайте підтримувати комунікацію з підлеглими, адже у них можуть бути ідеї як розвиватися далі і на що звернути увагу.

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