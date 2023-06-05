Західні лідери заговорили про успіх України та її право бути в НАТО. На черзі – Вашингтон – Філліпс О'Брайен

У своєму традиційному тижневому звіті про війну історик і дослідник війни Філліпс О'Брайен проаналізував дві важливі теми. По-перше, зміну риторики західних лідерів з тез, що Україна досягне обмежених результатів під час контрнаступу, на вражаючий успіх, який може бути досягнутий. По-друге, вони впевненіше почали говорити про цілком законне місце України в НАТО. Майже всі, окрім Вашингтона.

Ще один тиждень майже без змін на лінії фронту між українською та російською арміями, але це не завадило отримати кілька потужних натяків про напрямок руху у війні. Зокрема, відзначилися два фактори: зросла увага до майбутніх відносин України з НАТО і зміна тональності провідних західних держав щодо того, що війна розвивається на користь України. І багато в чому ці дві дискусії взаємопов'язані.

Україна і НАТО: Кількість держав, які підтримують членство України в Альянсі, поповнилася новими членами. Але Вашингтон досі мовчить

Цього тижня ми стали свідками захопливого підйому в обговоренні майбутніх відносин України з НАТО (сподіваємось, що в НАТО). Це одна з найбільш захопливих змін, які ми спостерігали з 24 лютого 2022 року. Тоді навіть перспектива того, що Україна приєднається до Альянсу в далекому майбутньому, розглядалася як достатнє виправдання для путіна, щоб розпочати повномасштабне вторгнення.

Однак війна показала, що однією з причин, через яку путін не соромився вторгнення в Україну, було те, що вона не входила до НАТО. Відтоді спостерігати за розвитком дискусії щодо можливого її вступу до Альянсу – це все одно, що спостерігати за однією з дискусій щодо отримання Україною нових систем озброєнь (згадаймо хоча б сучасні танки чи F-16), тільки більш тривалою і виснажливою.

Це тому, що кінцева точка цих відносин очевидна – в якийсь момент Україна повинна буде стати членом НАТО. Без цього не може бути постійного миру після цього геноцидного вторгнення. Для України росія не завойовна за територією. Тож Україна поза НАТО завжди буде можливою жертвою чергового російського нападу. Країні потрібно думати не на роки, а на десятиліття вперед, коли їй може протистояти відновлена російська армія.

Війна показала, що все, що не є повноправним членством в НАТО, з точки зору безпеки, нічого не варте. Україна фактично мала різні види гарантій безпеки, надані їй кілька разів після розпаду СРСР. Наприклад, згідно з Будапештським меморандумом 1993 року, Україна погодилася відмовитися від радянської ядерної зброї на своїх кордонах. В обмін на це вона отримала повну територіальну цілісність, включно з Кримом, визнану США, росією та Великою Британією. Звичайно, це не зупинило російське вторгнення в Крим і на Донбас у 2014 році, а також те, що сталося пізніше.

Якщо Україна збирається мати міцну, довгострокову безпеку після війни, то тільки через повноправне членство в НАТО і застосування статті 5 Альянсу. Ця фундаментальна відмінність між Україною і країнами Балтії, наприклад, утримує путіна від переконливих погроз іншим колишнім членам СРСР, таким як Латвія, Литва і Естонія. Це також те, чому одразу після 24 лютого Фінляндія та Швеція вирішили стати членами НАТО.

Важливість цього не можна недооцінювати. Як сказали мені кілька українців під час мого візиту – як ми можемо очікувати, що інвестори вкладатимуть великі суми грошей у відбудову країни після війни, якщо Україна не має залізного захисту членства в НАТО? З такою позицією дуже важко не погодитись.

Тривалий час після 24 лютого 2022 року ідея вступу України до НАТО все ще здавалася занадто далеким кроком. Вона розглядалася як потенційно занадто ескалаційна і занадто загрозлива для росії – крок, який зробив би мирну угоду між Україною і росією майже неможливою. А потім, як і у випадку з ідеєю надання Україні винищувачів F-16, уявлення про її вступ до Північноатлантичного альянсу почало змінюватися, і минулого тижня для багатьох країн-союзників це стало вже не питанням, чи буде це, а питанням, коли це станеться.

Наприкінці квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг посилив тиск, заявивши під час свого візиту до Києва, що "законне місце України – в НАТО. І з часом наша підтримка допоможе вам зробити це можливим".

Ця заява все ще не мала жодних термінів, і можна було стверджувати, що пройде багато років після завершення цієї війни, перш ніж Україна отримає повноправне членство в НАТО. Однак минулого тижня політичний тиск, спрямований на те, щоб країна приєдналася до Альянсу наприкінці війни (фактично, як умову будь-якої мирної угоди), піднявся на щабель вище. Кількість держав, які підтримують членство України в НАТО, поповнилася новими гравцями – від Великої Британії до Румунії. І в цій підтримці було помітно, що акцент зроблений на тому, щоб це сталося якомога швидше.

Президент Макрон також висловився так, ніби Україна з часом буде в НАТО.

Вашингтон, столиця, яка дійсно має значення, все ще не просунувся так далеко. У надзвичайній промові держсекретаря Блінкена від 2 червня, в якій він висміяв російську військову міць і ефективність у найбільш дошкульний спосіб (безумовно, найбільш дошкульний, який ми бачили від будь-якої провідної фігури в адміністрації Байдена), він використав багато слів, щоб не сказати нічого конкретного про часові рамки вступу України до НАТО:

"Це також означає, що членство України в НАТО буде питанням, яке вирішуватимуть члени Альянсу і Україна, а не росія. Шлях до миру буде прокладений не лише через довгострокову військову міць України, а й через силу її економіки і демократії. Це лежить в основі нашого бачення подальших дій: Україна повинна не лише вижити, вона повинна процвітати. Щоб бути достатньо сильною, аби стримувати і захищатися від агресорів за межами своїх кордонів, Україна потребує живої, процвітаючої демократії всередині своїх кордонів".

Якщо Вашингтон все ще не готовий піти на остаточний крок, то можна сказати, що українці вже вчепилися в нього зубами. Президент Зеленський, по суті, сказав, що Україна може зрозуміти, що членство в НАТО не буде можливим, поки не закінчиться війна, але буде очікувати на нього одразу після цього.

Цей тиск з боку України лише посилюватиметься в найближчі тижні, оскільки всі погляди будуть прикуті до наступного саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі на початку липня. Країни-союзники хочуть, щоб президент Зеленський взяв у ньому участь. Зеленський, однак, відмовився сказати, чи приїде – і, схоже, не приїде, якщо Україні не буде надана чітка дорожня карта до членства в Альянсі, а не якась розпливчаста обіцянка про майбутнє членство. Насправді це одна з найважливіших розбіжностей цього літа. Український президент розігрує дуже сильну гру. НАТО все більше ототожнює себе з перемогою України. Якби країни-союзники якимось чином ухилялися від того, щоб Зеленський тримався осторонь, це було б трохи незручно і політично для багатьох. Я вважаю, що Зеленському дають достатньо часу, щоб він міг проявити себе – хоча це ще не гарантовано.

Однак у короткостроковій перспективі дискусія щодо НАТО має значно активізуватися.

Зміна тональності та український контрнаступ. Майбутній контрнаступ є надзвичайно добре спланованим і продуманим

Повертаючись до промови Блінкена в Гельсінкі, все ще трохи не вкладається в голові, як зазвичай обережний у висловлюваннях держсекретар так глузливо говорив про російську владу. Ви можете подивитися всю промову тут – вона того варта.

Найбільш принизлива фраза звучить приблизно у другій третині, коли він починає перераховувати причини, чому рішення путіна розпочати повномасштабне вторгнення було настільки безглуздим:

"По-третє, президент путін витратив два десятиліття на те, щоб перетворити російські збройні сили на сучасну армію з найсучаснішим озброєнням, оптимізованим командуванням і добре навченими, добре екіпірованими солдатами. кремль часто стверджував, що у нього друга за силою армія у світі, і багато хто вірив у це. Сьогодні багато хто вважає російську армію другою за силою в Україні. Її обладнання, технології, керівництво, війська, стратегія, тактика і моральний дух є прикладом невдач – навіть тоді, коли москва завдає руйнівної, невибіркової і даремної шкоди Україні та українцям".

Ця промова супроводжувалася ще одним свідченням того, що західні лідери все більш скептично ставляться до російського військового потенціалу. Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес відкрито запитував, чи не стане нестача російського обладнання у 2023 році настільки серйозною, що росіяни втратять контроль над Кримом. Знову ж таки, применшуючи російські військові можливості, Воллес висловив думку, що втрати рф настільки серйозні, що їх неможливо компенсувати, заявивши, що вони "не можуть начаклувати танки і озброєння, які їм потрібні".

Воллес також сказав дещо про український контрнаступ, що заслуговує на увагу.

Зараз і Блінкен, і Воллес повинні отримувати якнайкращі розвідувальні дані з цих питань (стан російських збройних сил і військового виробництва). Для них говорити так образливо – це або неймовірна дурість, якщо це неправда, або, що набагато ймовірніше, свідчення того, що це розвідінформація.

Я можу посперечатися, що головні лідери НАТО зараз вважають, що у них набагато більше шансів на великий успіх України цього літа, ніж вони говорили лише кілька тижнів тому, коли акцент був зроблений на тому, що Україна може досягти лише обмежених результатів.

Все, що ми бачимо, свідчить про те, що майбутній контрнаступ є надзвичайно добре спланованим і продуманим. Повторення вторгнень підтримуваних Україною російських повстанців у саму росію свідчить про те, що початковий рейд був не поодиноким, а скоординованою спробою українців змусити росіян витрачати ресурси на захист власного кордону. І вгадайте, що відбувається? Це викликає справжнє занепокоєння в росії.

Ці рейди багато про що свідчать. Українці все продумали і спланували. Вони не поспішають (про що я говорив вже кілька тижнів). Вони знали кілька тижнів тому, що будуть численні транскордонні вторгнення в росію (не буде шоком, якщо незабаром ми побачимо ще одне), і тому чекатимуть тижнями, щоб почати контрнаступ. Вони нікуди не поспішають саме з тієї причини, про яку говорив Бен Воллес – росія починає відчувати дефіцит обладнання.

Останнє, що прозвучало в заяві Воллеса про контрнаступ, – це те, що мене давно цікавило, як Україна планує цю операцію. Воллес сказав, що раніше Україна показала, що якщо російські війська зазнають удару "не в тому місці", вони практично "розваляться".

Іншими словами, Україна не прагне завдати удару в будь-яке місце на карті. Українці прагнуть завдати удару там, де російські війська є вразливими. Це те, про що я замислювався ще три тижні тому.

Іншими словами – Україна продовжує чинити розумно. Вони прагнуть насамперед викликати колапс у російській армії – і все, що ми бачимо в операціях з формування, означає, що вони дають собі найкращі шанси зробити це. Оптимізм Блінкена, Воллеса та інших, схоже, вказує на те, що великі західні держави бачать це саме так.

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