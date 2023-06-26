Заколот Прігожина. Що сталося в росії? – пояснення від Лоуренса Фрідмана

Відомий дослідник війни та історик Лоуренс Фрідман у притаманній йому манері намагається розглянути з точки зору стратегії події зі заколотом Прігожина, які відбулися в рф. Хоча він писав свою колонку ще до того, як стало відомо про "домовленість" і припинення бунту, його міркування варті уваги. На думку Фрідмана, це все стало можливим у результаті постійного запевняння путіна його оточенням, що все під контролем, тоді як події розвивалися геть по-іншому. Автор вважає, що це не громадянська війна і не повстання. Він схильний називати це заколотом, оскільки поки не було масової участі громадян чи військ у протистоянні силам групи "Вагнер". І як би не закінчився цей заколот, на думку Лоуренса Фрідмана, це все одно стане великим потрясінням для режиму. Втім, із найбільшим ентузіазмом за розвитком подій, вважає він, спостерігатиме українське командування, в якого відкрилися можливості для наступу, яких воно, можливо, ніколи й не очікувало.

Після багатомісячних запевнянь путіна в тому, що він повністю контролює ситуацію і йому не загрожує переворот, зараз його владі кинуто прямий виклик, який може мати далекосяжні наслідки для режиму та перебігу війни, вважає Лоуренс Фрідман. Впевненість у тому, що заколоту не буде, була зумовлена відсутністю особи, яка могла би його очолити, оскільки серйозний кандидат мав би спиратися на надійний військовий потенціал.

Тепер такий кандидат є. Переворот очолив ватажок найманців "Вагнера" Євгєній Прігожин. Спочатку розумні люди ставили на його провал, оскільки вся потуга російської держави була проти нього. Не встиг він зробити жодного кроку, як його оголосили зрадником, влаштували обшуки в його офісі, а бази обстріляли. Але російська держава є недолугою і дряхлою. Якщо метою було заскочити Прігожина зненацька і змусити його замовкнути, то цього не вдалося. Він, схоже, знав про те, що йому готують, і тому виступив із власними ініціативами. Якщо ви збираєтеся діяти проти своїх опонентів, ви повинні бути рішучими.

Натомість колона "вагнерівців" безперешкодно перейшла з Донбасу в росію і рухалась у напрямку Ростова-на-Дону. Це життєво важливий командний центр і логістичний вузол війни. У цей же час люди Прігожина "хакнули" місцеве телебачення та радіо, транслюючи заклики про підтримку, і стверджуючи, що ті, хто підтримує міністра оборони Сєргєя Шойгу, є справжніми зрадниками і прихильниками України.

путін тепер усвідомлює небезпеку, яку повинен був зрозуміти ще кілька тижнів тому. У своєму суботньому ранковому зверненні він засудив тих, хто завдає удару в спину росії під час війни; наполягав на тому, що їх буде покарано; підтвердив, що в москві тепер діє режим "контртерористичної операції"; і пообіцяв своєму народу, що все під контролем. Йому вдалося зробити це, навіть не вимовивши прізвища Прігожина. Бос "Вагнера" став Воландом.

Існує багато невизначеностей щодо розвитку подій на місцях. Це ситуація, коли чутки підживлюються і швидко розростаються, тому нерозумно говорити з великою впевненістю, що відбувається, не кажучи вже про те, як розгортатимуться події. Але в такі моменти спекуляції неминучі.

Як ми втрапили сюди?

Напруженість була очевидною протягом декількох місяців, привертаючи увагу частими скаргами Прігожина на те, що йому не вистачає боєприпасів під час тривалої битви за місто Бахмут. У якийсь момент він погрожував вийти з бою, якщо його потреби не будуть задоволені, погодився продовжувати, коли йому сказали, що він отримає свою зброю, а потім все одно бурчав, що її недостатньо. Після взяття Бахмута, після місяців виснажливих міських боїв, почастішали скарги на те, що слабкість російських регулярних військ дозволила українцям відвоювати територію на флангах, що зробило зусилля його людей марними.

Це призвело до ширшої критики якості російського вищого командування за те, що воно було відірване від суворих реалій війни, применшувало втрати і переконувало, ніби все гаразд, хоча це було явно не так. Потім Шойгу домігся того, щоб група «Вагнера» та інші приватні військові компанії були поставлені під його прямий контроль. Прігожин влаштував велике шоу, відкинувши наказ Шойгу. Він уже був у бунтівному настрої.

Через це вважалося, що Прігожин був достатньо близьким до путіна, щоб мати певну свободу дій, коли йшлося про те, щоб підняти шум. Можливо, путіну було вигідно, щоб дружній критик тримав його головних військових радників у напрузі. Але чи був він таким дружнім? Чим гострішою була критика, тим ближче вона була до путіна. Звинувачення в тому, що його підлеглі навмисно тримають президента в невіданні, навряд чи було дзвінким схваленням його лідерства. Він був або довірливим, або співучасником.

путін також не доклав жодних зусиль, щоб дистанціюватися від Шойгу. Щоразу, коли він говорить про військові операції, (а останнім часом робить це частіше, ніж будь-коли з моменту початку українського контрнаступу) російський президент дотримується лінії Шойгу, що все добре, що українці зазнають поразки, що техніка НАТО не є чимось особливим, і що його війська готуються до тривалого наступу, якщо це буде необхідно. Однією постійною рисою його заяв є те, що він досі залишається набагато більш впевненим у тому, чому війна мала бути розв'язана, ніж у тому, як її можна виграти. У цьому питанні він залишається напрочуд розпливчастим.

Бурління мас

Саме питання необхідності війни зробило останні звинувачення Пригожина такими запальними. Ті, що пролунали в п'ятницю [23 червня], за своїм характером і спрямованістю значно відрізнялися від усіх попередніх. Вони поставили під сумнів не лише ведення війни, але й саму основу, на якій її було розпочато. Атака могла бути спрямована на Шойгу і генерала Валерія Герасимова, але володимир путін явно був на лінії вогню.

Пам'ятайте, що приводом для цієї війни стало те, що підбурювана НАТО Україна проводить «геноцид» проти російськомовного населення Донбасу. Це зробило вторгнення невідкладним як для захисту потенційних жертв, так і для усунення ненависного «неонацистського режиму», який нібито здійснював такі жахливі дії. Вся послідовність подій, що призвели до вторгнення 24 лютого 2022 року, була зрежисована відповідно до цієї теорії, починаючи із засідання Ради Безпеки вранці 21 лютого, на якому було поставлено питання про визнання незалежності Донецької та Луганської народних республік (ДНР/ЛНР).

путін негайно вирішив, що це стосується класичних кордонів цих областей, а не анклавів ДНР/ЛНР, і отримав від Думи повноваження робити все необхідне для їхнього захисту. За цим послідували інсценування інциденту в Луганську, прохання про допомогу для відсічі агресії Києва, а потім повномасштабне вторгнення.

У своєму п'ятничному ранковому відеоролику Пригожин розвінчав усю цю вигадку. Він пояснив, що до вторгнення не було ніякої надмірної загрози для Донбасу, що артилерійські обміни були не більш ніж звичайними, і що вся ця справа була сфабрикована Шойгу та іншими корумпованими офіцерами за підтримки олігархів, які заробляють гроші на нарощуванні військової присутності. Звинувачення були настільки нищівними, що ФСБ порушила кримінальну справу проти Пригожина. Пізніше Пригожин знову з'явився в ефірі, демонструючи кадри наслідків атаки російських ракет і гелікоптерів на табір «Ваґнера». Він ще більше посилив риторику наступу: «Зло, яке несе військове керівництво країни, має бути зупинене». Офіційні російські ЗМІ заперечували ці атаки і наполегливо стверджували, що вони, як і раніше, заклопотані боротьбою з українськими військами.

Що відбувається?

Можливо, це була боротьба еліти, яка вийшла з-під контролю – наслідок військової системи, яка не змогла досягти єдності командування і дозволила низці цих приватних військових компаній, а не тільки "Вагнеру", діяти незалежно і відповідно до власних планів. Відтоді, як він вийшов з тіні під час цієї війни, Прігожин виявив зацікавленість у можливій політичній кар'єрі. Він має власну пропагандистську машину і значну впізнаваність серед населення. Найважливіше, що він командує значною кількістю людей – аж 25 000, які беруть участь у його нинішніх маневрах.

Мова, якою ми описуємо ці події, часто не здатна вловити їхню особливу природу. Коли говоримо про перевороти, то уявляємо собі озброєних людей, які вриваються в кремль, щоб заарештувати або вбити путіна і встановити нового лідера, із захопленням основних засобів масової інформації, щоб усі знали, хто тепер керує країною. У цьому сенсі це не є переворотом, і Прігожин наполягає на тому, що він його не готує. Його метою нібито є лише усунення Шойгу і Гєрасімова та заміна стратегії "м'ясорубки", якої вони дотримувалися під час війни. У будь-якому випадку, після промови путіна, незалежно від того, чи був це його намір, Прігожин перебуває у прямій конфронтації з російським президентом. Хтось із них програє.

Прігожин матиме певних прихильників серед цивільної та військової еліти, якщо не через його аргументи, то через його характер. І, зрештою, йому не бракує коштів, коли йдеться про купівлю послуг і розвідданих. І хоча більшість сприйматиме як належне те, що їхні кар'єри і добробут залежать від виживання путіна, мало у кого залишилися ілюзії щодо неефективного управління цією війною і витрат, які вона накладає на російське суспільство й економіку. Більшість поки що не висовуватиметься. Але якщо все зайде набагато далі, то з'являться вимоги лояльності, які нестимуть свої ризики.

Відбулися деякі бойові дії, доволі серйозні, аби "Вагнер" міг заявити, що збив три вертольоти. Але вони ще не наблизилися до громадянської війни, що означало б, що збройні сили були б повністю розпорошені. На місцях "Вагнер", схоже, не зіткнувся з особливим опором, навіть коли увійшов до головного командного центру російської армії.

Це також не повстання. Прігожин закликав людей вийти на вулиці, щоб позбутися "слабкого уряду" ("ми знайдемо зброю"). В міру того, що він знає про події, російський народ, ймовірно, буде стурбований і спантеличений, але він не збирається виходити на вулиці і починати будувати барикади. Це, безумовно, не є прагненням до миру. У Ростові Прігожин подбав про те, щоб показати: він не втручається у справи Південного командування, яке намагається керувати війною, хоча слід припустити, що офіцери, які беруть участь у війні, зараз дещо розгублені. Він хоче виглядати патріотом і стверджує, що у нього є кращий спосіб вести війну.

Але це все ж таки бунт. Тож для Пригожина все залежить від того, чи його звинувачення будуть сприйняті іншими військами і спонукають їх приєднатися до його лав, або, принаймні, відмовитися воювати з "вагнерівцями". Загалом, "Вагнер" демонструє більше дисципліни та витримки, ніж багато інших російських військ, і не буде дивним, якщо вони візьмуть гору в будь-якому бою. Це може незабаром негативно вплинути на згуртованість лояльних режиму військових сил.

Очевидно, що Прігожин не самотній у своєму презирстві до вищого командування цієї війни. Є багато військових блогерів, часто вкрай націоналістично налаштованих, які відверто говорять про невдачі російських військ, а також звинувачують корупцію і самозаспокоєність у верхах. Що відрізняє його від інших, так це те, що він має у своєму розпорядженні велику і, очевидно, лояльну армію. На відміну від інших генералів, він також має на своєму рахунку реальні перемоги, хоча й піррові. Його люди відіграли важливу роль у захопленні Соледара та Бахмута. В інших місцях під час нещодавнього російського наступу були лише поразки.

Крім того, ми знаємо, що для багатьох на передовій, особливо для тих, хто воює на Донбасі, умови були жахливими, втрати надзвичайно високими, а командири – відсутніми. Група "Вагнера" стверджує, що російські військовослужбовці-контрактники воліли б бути з ними, а не під проводом Гєрасімова.

Однією з багатьох трагедій цієї війни є те, як ті, кого росіяни нібито захищали від міфічних українських звірств, зазнали жорстокого поводження з боку своїх захисників. Життєво важливі міста були перетворені на руїни. З моменту перших кроків на Донбасі, якими було кинуто виклик українській владі навесні 2014 року, цей регіон зубожів.

Що далі?

Показово, що інстинктивною реакцією москви є наполягання на тому, що заколот уже провалився, і що бійці "Вагнера" бачать помилковість своїх дій і повертаються до своїх справжніх товаришів. У промові путіна присутня надія на те, що "вагнерівців" вдасться відокремити від їхнього лідера. Заперечення поганих новин – це стандартна позиція цього режиму.

Велике питання полягає в тому, як відреагує решта збройних сил. На одному з найбільш вражаючих відеозаписів Прігожин розмовляє у Ростові із заступником міністра оборони Юнус-Бєком Євкуровим і Владіміром Алєксєєвим, заступником начальника ГРУ, які, ймовірно, перебували на службі в штабі командування, а тепер, схоже, стали фактично заручниками. Алєксєєв незадовго до цього випустив власне відео, в якому закликав Прігожина відмовитися від своєї авантюри. Інтригуюче, що з тієї ж самої кімнати головний союзник Прігожина у вищому командуванні, генерал Сєргєй Суровікін (до речі, учасник путчу проти Горбачова 1991 року), виступив зі схожим закликом, виголошеним більше зі сумом, ніж із гнівом. Так де ж Суровікін зараз? Він потенційно є ключовим гравцем.

Шойгу і Гєрасімов, про присутність яких у Ростові також заявляв Прігожин, зараз там, схоже, не перебувають. Оскільки вони все ще користуються підтримкою путіна, саме їм належить організувати протидію заколоту. Тепер Прігожин має вирішити, чи продовжувати свій похід на Москву, як він обіцяв, знаючи, що його готуються зустріти.

Те, що станеться зараз, залежить від лояльності військ. Є повідомлення – чутки – про те, що деякі з основних сил перейшли на бік "Вагнера". Багато хто може бути пасивним глядачем. Якщо путін не зможе мобілізувати значні лояльні підрозділи, то у нього виникнуть проблеми. Якщо зможе, то Прігожин буде ізольований і потенційно розчавлений. Одним із чинників у всьому цьому є те, звідки візьмуться лояльні війська, враховуючи, що значна частина армії загрузла в Україні.

Навіть якщо "вагнерівців" швидко розчавлять, це все одно буде великим шоком для режиму, і він буде ослаблений. Якщо ж протистояння піде в іншому напрямку, то всі ставки зроблені, і кремль може охопити паніка. Проблема таких автократів, як путін, полягає в тому, що вони насправді не знають, що відбувається серед їхнього народу, і це, як правило, посилює паніку. Більше того, коли вище командування виглядає вразливим, що робитимуть молодші командири в боях з українськими військами? Наскільки вони будуть готові померти за справу, яка здається їм програною? Наразі тим, хто спостерігає за подіями з найбільшим ентузіазмом, буде українське вище командування. Відкриваються можливості для наступальних операцій, яких вони ніколи не очікували.