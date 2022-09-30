ЗСУ захоплюють місцевість "ідеальну для оборони". Потрібен час щоб відстріляти мобілізованих – Том Купер

Пропонуємо вашій увазі черговий допис Тома Купера – австрійського письменника, журналіста-розслідувача, військового аналітика, котрий спеціалізується на історії бойової авіації. Аналітик коротко зосереджується на бойових діях біля Лиману.

Українська війна, 29 вересня 2022 р.

Знову коротко, зосереджуюсь на південно-східній частині Харківської області.

(За це я прошу вибачення перед усіма читачами, які служать у ЗСУ на інших передових лініях: я не ігнорую вас, просто надто зайнятий, щоб перевірити всі відповідні звіти, і не хочу надавати дезінформацію).

Про плацдарм ЗСУ в районі Куп’янська я сьогодні теж промовчу. Досить сказати, що зграя побитих і щойно мобілізованих російських підрозділів там "у великій біді", і що далеко від Куп’янська, скажімо, в "районі між Арапівкою, Володимирівкою та Куземівкою".

Натомість дозвольте мені перейти до ситуації південніше.

ЗСУ увійшли в Підлиман на Осколі, і майже скрізь точаться запеклі бої між центром цього села та Шийківкою, що у східній Боровій.

На схід від Борової українці, здається, знаходяться "десь між Копанками, Першотравневим і Пролетарським, хоча не контролюють ні те, ні інше, і я не впевнений, чи вони потрапили туди із заходу, півдня чи південного сходу". Майте на увазі: можливо, що цей маневр був "насправді" "реакцією" на деякі події південніше.

Причина, чому я не впевнений, полягає в тому, що Ольгівка, схоже, все ще є предметом боротьби або навіть є метою російської контратаки, яка тим часом триває близько 24 годин — тоді як чутки кажуть, що українці вже в Макіївці, сім кілометрів далі на схід.

Це мало б сенс не лише тому, що це означало б, що більшої частини того, що раніше було колоною, яку видно на цьому відео від 15 вересня, більше немає (простий висновок, заснований на всіх фотографіях і відео танків всрф та інших механізованих транспортних засобів, знятих у районі Піски-Радьківські, останні кілька днів): насамперед тому, що контратака "по дорозі", скажімо, з Першотравневого та Пролетарського на Ольгівку, були б здатні зробити навіть резервісти всрф, і це загрожувало б відрізати українські війська в Макіївці — Якщо вони вже там.

Як повідомлялося раніше, звільнені Шандриголове, Рідкодуб, Катеринівка, Нове, Зелена Долина, українці звільнили і Колодязі, але потім у цьому напрямку (тобто з північного сходу) росіяни контратакували з району Невського та Тернів. Здається, це місце було атаковане сьогодні рано вранці. Тоді росіяни повідомили про присутність потужних українських сил менш ніж за 3000 метрів на північ від Зарічного — і вибачте, але: 3000 метрів на північ від Зарічного — Колодязі. Наразі не можна сказати, чи те чи інше джерело просто щось упустило (скажімо: не знало про можливу контратаку з північного сходу) або що завгодно, але якщо ні, то це, ймовірно, означає, що їхня контратака провалилася.

Трохи аналітики наостанок: у соцмережах ніби всі чекають, що росіяни в Лимані здадуться: здадуться чи просто втечуть. Інші не можуть дочекатися, поки українці загрузнуть у багнюці — чи видихнуться, чи закінчаться запаси…

Спочатку я очікував, що Лиман буде звільнений цього тижня: тим часом я сумніваюся, що це станеться. путінське "ні кроку назад", схоже, сприймається всім командуванням всрф досить серйозно. З того, що я "прочитав між рядків" усіх доступних повідомлень, росіяни кинули всі підкріплення, які змогли зібрати, в район Сватового, а звідти на Копанки, Пролетарське та Ольгівку. Так, усі війська, про які йде мова, — це резервісти без будь-якої підготовки та погано оснащені, але їх так багато, я очікую, що вони займуть в українців 2–3 дні — щонайменше. Можливо, навіть довше. Найголовніше: це не те, що всі вони "не можуть воювати" або атакуватимуть "людською хвилею" (яких українці бачили 2–3 за останні кілька днів), але потрібен час, щоб їх відстріляти (або взяти їх у полон), і навколо завжди є російська артилерія.

Підсумок: якщо ця ситуація — на північному фланзі українського наступу — не буде "вирішена", я не очікую, що щось станеться в Лимані, тобто щодо Діброви, Торського та Зарічного. Причина – постійний потік російських підкріплень з Алчевська та Луганська через Сєвєродонецьк до Кремінної, а потім до Зарічного. Зараз українці не мають необхідної артилерії, щоб цьому перешкодити.

….і це, у свою чергу, означає, що росіяни збираються продовжувати "закачувати" підкріплення в Лиман — і що незалежно від того, яких величезних втрат вони вже зазнають, намагаючись перемістити їх уздовж Лиманської вулиці: це дорога, яка з’єднує ці три місця, і яка уже сильно замінована і знаходиться під вогнем як української артилерії, так і прямою наводкою.

Ах, так, і "застереження" наприкінці: пам’ятайте, що на карті все це виглядає "дуже близько", і "плоско", і "багато простору для маневру", і "легко". Перегляньте топографічну карту цієї місцевості. Місцевість "розбита", між багатьма селами багато дрібних озер, боліт, водосховищ, річок. Теоретично так: "ідеальна для оборони". Якби росіяни не були в стані хаосу, ЗСУ було б дуже важко звільнити її.

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