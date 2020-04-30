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Українські подкасти та подкастинг в Україні Феномени

 Подкаст "Феномени" - це подкаст Megogo про відомі та невідомі історії успіху компаній, брендів, творів і людей, що стали феноменами свого часу. 

Автори подкасту запрошують надихатися і навіть використовувати ці лайфхаки, правила успіху та методи виходу із кризи. Історії про Гаррі Поттера, Кріштіану Рогашлду, Uber, Грету Тунберг та інших чекають на своїх слухачів.

За посиланням переважно архівні випуски подкасту, з 2020 року нові випуски можна послухати лише в додатку Megogo.

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30 04 2020 10:20
ТЕГИ: подкаст
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