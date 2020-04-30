ВІДПОЧИНОК АУДІОПідбірка цікавих подкастів українською, ститистика та новини подкастингу в Україні та світі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українські подкасти та подкастинг в Україні
Вмикайте
Феномени
Подкаст "Феномени" - це подкаст Megogo про відомі та невідомі історії успіху компаній, брендів, творів і людей, що стали феноменами свого часу.
Автори подкасту запрошують надихатися і навіть використовувати ці лайфхаки, правила успіху та методи виходу із кризи. Історії про Гаррі Поттера, Кріштіану Рогашлду, Uber, Грету Тунберг та інших чекають на своїх слухачів.
За посиланням переважно архівні випуски подкасту, з 2020 року нові випуски можна послухати лише в додатку Megogo.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
30 04 2020 10:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Закарпаття чекає зростання туристичного потоку в листопаді – експерт
- АУДІО Українські подкасти та подкастинг в Україні
- ВІДЕО Дім Франка покликав на онлайн-чаювання з класиком
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"