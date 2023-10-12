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ПОЛІТИКА

10 держав НАТО підписали меморандум про взаєморозуміння щодо подальшого розвитку Європейської ініціативи "Небесний щит"

12 жовтня 2023, 08:54
10 держав НАТО підписали меморандум про взаєморозуміння щодо подальшого розвитку Європейської ініціативи
Джерело: ua.news
Меморандум у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі підписали представники десяти країн-учасниць "Небесного щита": Бельгія, Данія, Естонія, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Словенія, Угорщина й Чехія.

Міністри оборони десяти країн-членів НАТО у середу підписали меморандум про взаєморозуміння щодо подальшого розвитку європейської ініціативи розбудови протиповітряної оборони "Небесний щит".

Про це повідомила пресслужба Альянсу.

Меморандум у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі підписали представники десяти країн-учасниць "Небесного щита": Бельгія, Данія, Естонія, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Словенія, Угорщина й Чехія.

Ініціатива під керівництвом Німеччини спрямована на посилення європейської протиповітряної і протиракетної оборони шляхом спільного придбання обладнання і ракет для ППО, що посилює відповідні інтегровані спроможності Альянсу.

"Європейська ініціатива "Небесний щит" під керівництвом Німеччини демонструє важливість того, що члени Альянсу посилюють свої зусилля з виконання вимог НАТО, забезпечуючи при цьому оперативну сумісність й інтеграцію", – прокоментував заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане.

"Таким чином, ця ініціатива допомагає перетворити зобов'язання членів Альянсу щодо оборонних видатків на реальні сили й засоби, доступні для нашої колективної оборони. Вона також демонструє чітке прагнення європейських членів Альянсу до справедливого розподілу тягаря", – додав він.

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