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ПОЛІТИКА

11 країн пообіцяли надати Україні танки, 22 країни - БМП, 9 країн - системи ППО — підсумки "Рамштайн-9"

14 лютого 2023, 19:19
11 країн пообіцяли надати Україні танки, 22 країни - БМП, 9 країн - системи ППО — підсумки
Джерело: focus.ua
11 країн зобов'язались передати танки. 22 зобов'язались передати Україні бойові машини піхоти. 16 зобов'язались передати артилерію і боєприпаси. І ще 9 - зенітні системи протиповітряної оборони.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що 11 країн пообіцяли передати Україні танки, 22 країни - бойові машини піхоти і ще 9 країн - системи протиповітряної оборони.

Про це він повідомив на брифінгу після засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-9"), яке відбулось у Брюсселі.

"В останні місяці група, яка зібралась сьогодні, зобов'язалась надати значні обсяги бойових можливостей - танків, систем повітряної оборони і боєприпасів. 11 країн зобов'язались передати танки. 22 зобов'язались передати Україні бойові машини піхоти. 16 зобов'язались передати артилерію і боєприпаси. І ще 9 - зенітні системи протиповітряної оборони", - розповів  Міллі.

Генерал США сказав, що учасники "Рамштайну" зосереджені на постачанні озброєння, щодо якого були взяті зобов'язання. А також на проведенні навчання для українських військових, наданні запасних частин, вирішенні необхідних логістичних питань і забезпеченні необхідного обслуговування зброї. За його словами, ці усі елементи залишаються ключовими, аби у майбутньому Україна здобула перемогу.

Міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що не може сьогодні заявити про передачу Україні бойових літаків, у тому числі винищувачів F-16.

Він зазначив, що наразі грандіозне завдання полягає у тому, аби зібрати разом усі види озброєння, які вже були обіцяні Україні. Зокрема, йдеться про бойові машини піхоти Bradley, бойові броньовані машини Stryker, бойові машини піхоти Marder і CV-90, бронетранспортери M113, артилерію, список цим не вичерпується.

Крім того, як сказав Остін, необхідно підготувати українських військових до використання цих видів озброєнь, а також забезпечити обслуговування усіх цих систем і доставити їх на лінію фронту.

Раніше Остін заявив, що вісім країн співпрацюють з метою надання Україні основних бойових танків Leopard: Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди.

Раніше повідомлялось, що сьогодні, 14 лютого, голова об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що росія програла війну, що розпочала на території України.

війнадопомога"Рамштайн-9"

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