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18 країн ЄС візьмуть участь у спільній закупівлі боєприпасів для України – Боррель

20 березня 2023, 21:45
18 країн ЄС візьмуть участь у спільній закупівлі боєприпасів для України – Боррель
В проєкті зі спільної закупівлі боєприпасів для допомоги Україні і поповнення запасів держав-членів наразі візьме участь 18 країн.

Решта країн висловили готовність долучитися, але пізніше.

Про це повідомляє EDA.

У заяві Європейського оборонного агентства назвали країни-учасниці спільної закупівлі боєприпасів для України:

Австрія, Бельгія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Португалія, Румунія, Словаччина, Швеція та Норвегія.

роєкт відкриває для країн-членів ЄС і Норвегії можливість рухатися двома шляхами: дворічною прискореною процедурою закупівлі 155-мм артилерійських боєприпасів і семирічним проєктом з придбання різних типів боєприпасів" - йдеться на сайті.

Інші країни Європейського Союзу висловили свій намір приєднатися до ініціативи незабаром після завершення національних процедур.

"Сьогодні ми робимо крок вперед. Ми виконуємо наші обіцянки надати Україні більше артилерійських боєприпасів. Сьогоднішнім рішенням 18 країн підписали угоду, яка передбачає об'єднання замовлень і розміщення їх разом з промисловістю через Європейське оборонне агентство. Українська влада чітко визначила свої потреби, і цей проєкт EDA є частиною відповіді ЄС" - сказав високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель.

"Здійснюючи спільні закупівлі в рамках EDA та мобілізуючи фінансову підтримку з боку Європейського фонду миру, ми зможемо постачати в Україну більше та швидше. Ми знову порушуємо табу і розкриваємо потенціал співпраці ЄС у сфері спільних закупівель" – додав він.

Що стосується спільної закупівлі 155-мм снарядів, то проєкт EDA забезпечує прискорену процедуру, яка дозволяє спростити тендерний процес і укладати контракти в найкоротші терміни. Держави-члени можуть отримати відшкодування через Європейський фонд миру.

Також, Спільна закупівля боєприпасів передбачає 7-ми річну програму спільної закупівлі державами-членами боєприпасів різних типів і калібрів (від 5,56 мм до 155 мм) для поповнення національних запасів.

ЄСЕДАбоєприпаси

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