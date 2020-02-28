1 березня запрацює віртуальний реверс газу на кордоні Україна-Словаччина

"Потужність віртуального реверсу залежить від наявності фізичного потоку в напрямку Україна-Словаччина, а отже вона є переривчастою і може бути перервана у випадку відсутності потоку в напрямку від України до Словаччини. Оператори також підкреслюють, що можуть збільшити рівень віртуальних потужностей у випадку наявності інтересу з боку ринку", - пояснили в українській компанії.

Український та словацький оператори газотранспортної системи з 1 березня запускають віртуальний реверс блакитного палива.

Про це заявили у компанії "Нафтогаз України", повідомляє "Європейська правда".

"ТОВ "Оператор ГТС України" та словацький оператор ГТС Eustream a.s. запускають віртуальний реверс через точку з’єднання "Вельке Капушани" - "Ужгород" з 1 березня 2020 року.

На додаток до потужностей точки з’єднання "Будінце", що використовуються для імпорту природного газу в Україну з 2014 року, Eustream і ОГТСУ, відповідно до підписаної угоди про взаємодію, для точки з’єднання "Вельки Капушани" - "Ужгород" запускають віртуальний реверс (так званий backhaul), тим самим додатково розширюючи словацький коридор для поставок газу в Україну", - заявили в "Нафтогазі".

З 1 березня оператори щоденно пропонуватимуть ринку 10 мільйонів кубометрів газу, йдеться у повідомленні.

"Потужність віртуального реверсу залежить від наявності фізичного потоку в напрямку Україна-Словаччина, а отже вона є переривчастою і може бути перервана у випадку відсутності потоку в напрямку від України до Словаччини. Оператори також підкреслюють, що можуть збільшити рівень віртуальних потужностей у випадку наявності інтересу з боку ринку", - пояснили в українській компанії.

Генеральний директор компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон зазначив, що через позицію російського "Газпрому", який "намагався обмежити можливості імпорту газу з ЄС", 2014 року Україна не могла за допомогою віртуального реверсу імпортувати газ.

"Нам довелося побудувати новий фізичний інтерконнектор - трубопровід Вояни-Ужгород, щоб почати поставки газу зі Словаччини. Це дозволило нам встояти і не потрапити в повну залежність від Газпрому... Поки словацький оператор пропонує тільки потужність 10 мільйонів кубометрів в день, але "Оператор ГТС" працює над тим, щоб потужність була збільшена. Скоро запрацює віртуальний реверс і по Угорщині", - каже Макогон.

З січня Україна розпочала віртуальний реверс газу з Польщі і очікує на початок віртуального реверсу з Угорщиною. Віртуальний реверс передбачає обмін природним газом між операторами газотранспортних систем, коли фізично газ через кордон не переміщається, а сторони здійснюють взаємозалік.

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