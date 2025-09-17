Адмірал США пояснив, чому НАТО має закрити небо над Україною

Вторгнення російських безпілотників у Польщу може стати переломним моментом для введення безпольотної зони над Україною

Понад три роки президент України Володимир Зеленський просить західних союзників закрити небо над його країною, однак, незважаючи на жорстокі російські обстріли, НАТО досі відмовляється від цього кроку.

Про це пише адмірал США у відставці, колишній верховний головнокомандувач ОЗС НАТО Джеймс Ставрідіс у колонці для Bloomberg.

Причина цієї стриманості проста: страх прямого зіткнення між російськими і натовськими силами.

"Безпольотна зона вимагатиме від літаків НАТО патрулювання української території. Для забезпечення безпеки цих пілотованих літаків може навіть знадобитися нейтралізація передових російських зенітних ракетних комплексів С-400 як у росії, так і в білорусі. Ймовірно, знадобляться правила ведення бойових дій, які дадуть змогу винищувачам НАТО збивати не тільки російські безпілотники і ракети, а й пілотовані бомбардувальники і винищувачі кремля", - пише він.