Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Аеропортам Європи знову загрожує параліч: все через кібератаку

22 вересня 2025, 17:47
Аеропортам Європи знову загрожує параліч: все через кібератаку
Фото: з вільного доступу
Також Агентство ЄС підтвердило, що причиною збоїв у роботі аеропортів стала кібератака.

Вже третій день поспіль десятки аеропортів Європи стикаються із затримками рейсів через масштабну кібератаку на компанію Collins Aerospace -— постачальника програмного забезпечення для реєстрації та посадки пасажирів.

Про це повідомляє газета The Guardian.

Кібератака, яка сталася у п’ятницю, паралізувала роботу систем, відповідальних за автоматизовану обробку пасажирів. Через це персонал у багатьох аеропортах змушений перейти на ручну реєстрацію, що спричинило значні затримки та скасування рейсів.

За даними Агентства ЄС з кібербезпеки (ENISA), мова йде про атаку типу ransomware — шкідливе програмне забезпечення, яке блокує доступ до систем або даних і вимагає викуп.

У Collins Aerospace, дочірній компанії американського оборонного гіганта RTX, заявили, що співпрацюють із чотирма основними постраждалими аеропортами та авіакомпаніями і вже перебувають на фінальній стадії відновлення систем.

Серед аеропортів, які досі працюють з перебоями, — Брюссель, Дублін, Берлін та Гітроу (Лондон).

 

Європакібератака

Останні матеріали

НАТО прокинеться лише після
Політика
НАТО прокинеться лише після "масової загибелі людей" на своїй території. Про що попереджає колишній президент Естонії Тоомас Ілвес – LBC
Переклад iPress – 22 вересня 2025, 15:44
Зброя в дефіциті, довіра теж. США поставили на паузу продажі зброї до Європи, дбаючи про власні склади – The Atlantic
Політика
Зброя в дефіциті, довіра теж. США поставили на паузу продажі зброї до Європи, дбаючи про власні склади – The Atlantic
Переклад iPress – 22 вересня 2025, 12:05
Міф про
Політика
Міф про "російський каток" провалився. Українська гнучкість проти російської інертності – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 вересня 2025, 21:49
Арктика як полігон. Сезонний експеримент Китаю та його довгострокова ціна – Politico
Політика
Арктика як полігон. Сезонний експеримент Китаю та його довгострокова ціна – Politico
Переклад iPress – 19 вересня 2025, 16:42
Хто володітиме новинами завтра. Як мільярдер Трампа скуповує медіа, і чим це загрожує крихкій американській демократії – Вільям Д. Коган
Політика
Хто володітиме новинами завтра. Як мільярдер Трампа скуповує медіа, і чим це загрожує крихкій американській демократії – Вільям Д. Коган
Переклад iPress – 19 вересня 2025, 11:42
Дронове вторгнення путіна до Польщі та китайський фактор. Чи затягують війну в Україні насамперед в інтересах Пекіна? – Голман Дженкінс
Політика
Дронове вторгнення путіна до Польщі та китайський фактор. Чи затягують війну в Україні насамперед в інтересах Пекіна? – Голман Дженкінс
Переклад iPress – 19 вересня 2025, 08:12
Пора перейти від страху до дії. Як безполітна зона може врятувати Україну – Джеймс Ставрідіс
Політика
Пора перейти від страху до дії. Як безполітна зона може врятувати Україну – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 13:21
Політика
"Мова ворожнечі" та "терористи". Як Трамп обґрунтовує репресії проти ліберальних груп – New York Times
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 11:49
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється