Аеропортам Європи знову загрожує параліч: все через кібератаку
Вже третій день поспіль десятки аеропортів Європи стикаються із затримками рейсів через масштабну кібератаку на компанію Collins Aerospace -— постачальника програмного забезпечення для реєстрації та посадки пасажирів.
Про це повідомляє газета The Guardian.
Кібератака, яка сталася у п’ятницю, паралізувала роботу систем, відповідальних за автоматизовану обробку пасажирів. Через це персонал у багатьох аеропортах змушений перейти на ручну реєстрацію, що спричинило значні затримки та скасування рейсів.
За даними Агентства ЄС з кібербезпеки (ENISA), мова йде про атаку типу ransomware — шкідливе програмне забезпечення, яке блокує доступ до систем або даних і вимагає викуп.
У Collins Aerospace, дочірній компанії американського оборонного гіганта RTX, заявили, що співпрацюють із чотирма основними постраждалими аеропортами та авіакомпаніями і вже перебувають на фінальній стадії відновлення систем.
Серед аеропортів, які досі працюють з перебоями, — Брюссель, Дублін, Берлін та Гітроу (Лондон).