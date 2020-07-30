Airbus побудує першу "міжпланетну вантажівку" для польотів між Марсом та Землею

Супутник планують запустити у 2026 році, він буде важити приблизно 6,5 тонн

Відділ компанії Airbus у Франції побудує супутник, який має доставити на Землю зразки порід із Марса. Вчені називають супутник першою "міжпланетною вантажівкою".

Спершу марсіанські породи має зібрати новий марсохід NASA Perseverance, а потім відправить їх на орбіту, повідомляє "Громадське". Завданням супутника Airbus буде зібрати упаковані зразки та доставити їх на Землю.

Вчені пояснюють, що будь-які докази існування життя на Марсі будуть суперечливі, тому потребуватимуть потужних інструментів, які є лише в лабораторіях на Землі.

"Супутник, який побудує Airbus, я люблю називати першою міжпланетною вантажівкою. Адже це те, що він робитиме. Він призначений для перевезення вантажів між Марсом та Землею", - розповів доктор Девід Паркер з Європейського ‎космічного агентства.

Супутник планують запустити у 2026 році, він буде важити приблизно 6,5 тонн. Він використовуватиме ‎комбінацію хімічних та електричних двигунів, щоб дістатися до Марса, вийти на орбіту ‎планети, а потім повернутися на Землю зі своїм вантажем.

Потужний двигун потребуватиме багато енергії, тому супутник буде оснащений великими сонячними батареями. Завдяки їм довжина "крил" супутника буде 39 метрів.

NASA відправить на Червону планету ракету, що виведе на орбіту зразки порід, які збере ‎Perseverance.‎ І тоді, за словами вчених, почнеться найцікавіший аспект місії - космічній "вантажівці" доведеться маневрувати, щоб упіймати контейнер зі зразками над поверхнею Марса.

Також супутник має підготувати контейнер для повернення на Землю. Це означає, що він має бути всередині спеціальної капсули, яку зможуть скинути в атмосферу Землі.

Очікується, що спільний американсько-європейський проєкт коштуватиме мільярди та ‎триватиме понад десять років.

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