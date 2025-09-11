Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Александр Стубб прибув до Києва

11 вересня 2025, 10:53
Александр Стубб прибув до Києва
Олександр Стубб. Фото: astanafans.com
Головна тема візиту це безпекові гарантії для України.

Президент Фінляндії Александр Стубб і його дружина Сюзанна Іннес-Стуббу середу вранці прибули до Києва з офіційним візитом. На столичному залізничному вокзалі його зустріли керівник Офісу президента Андрій Єрмак та заступник голови МЗС Андрій Сибіга.

Про це повідомив Єрмак у своєму Telegram-каналі.

За його словами, у центрі переговорів з президентом України Володимиром Зеленським будуть питання безпеки, євроінтеграції, інвестицій в українську інфраструктуру та гарантії безпеки. Також сторони планують обговорити посилення санкцій проти росії та забезпечення стійкого миру в Європі.

Перша леді Фінляндії візьме участь в ініційованому дружиною Президента України Оленою Зеленською Саміті перших леді та джентльменів, присвяченому ролі освіти у сприянні миру.
КиївАлександр Стубб

