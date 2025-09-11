Александр Стубб прибув до Києва
Президент Фінляндії Александр Стубб і його дружина Сюзанна Іннес-Стуббу середу вранці прибули до Києва з офіційним візитом. На столичному залізничному вокзалі його зустріли керівник Офісу президента Андрій Єрмак та заступник голови МЗС Андрій Сибіга.
Про це повідомив Єрмак у своєму Telegram-каналі.
За його словами, у центрі переговорів з президентом України Володимиром Зеленським будуть питання безпеки, євроінтеграції, інвестицій в українську інфраструктуру та гарантії безпеки. Також сторони планують обговорити посилення санкцій проти росії та забезпечення стійкого миру в Європі.