Александр Стубб прибув до Києва

Головна тема візиту це безпекові гарантії для України.

Президент Фінляндії Александр Стубб і його дружина Сюзанна Іннес-Стуббу середу вранці прибули до Києва з офіційним візитом. На столичному залізничному вокзалі його зустріли керівник Офісу президента Андрій Єрмак та заступник голови МЗС Андрій Сибіга.

Про це повідомив Єрмак у своєму Telegram-каналі.

За його словами, у центрі переговорів з президентом України Володимиром Зеленським будуть питання безпеки, євроінтеграції, інвестицій в українську інфраструктуру та гарантії безпеки. Також сторони планують обговорити посилення санкцій проти росії та забезпечення стійкого миру в Європі.

Перша леді Фінляндії візьме участь в ініційованому дружиною Президента України Оленою Зеленською Саміті перших леді та джентльменів, присвяченому ролі освіти у сприянні миру.