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Американські вчені визначили продукти, які можуть бути причиною безсоння

Вчені дійшли висновків, що безсоння можуть спровокувати продукти, що містять велику кількість рафінованих вуглеводів (наприклад, цукор, білий хліб, білий рис і сода)
Американські вчені з Коледжу лікарів і хірургів при Колумбійському університеті визначили продукти, які можуть бути причиною безсоння.
Американські вчені визначили продукти, які можуть бути причиною безсоння Фото: etoday.ru

У межах дослідження вчені дослідили раціон понад 50 тисяч жінок та зв’язки між їхніми відгуками про якість сну і харчуванням, повідомляє "Громадське".

Вчені дійшли висновків, що безсоння можуть спровокувати продукти, що містять велику кількість рафінованих вуглеводів (наприклад, цукор, білий хліб, білий рис і сода). Вони підвищують рівень цукру в крові й стимулюють вироблення інсуліну, який може привести до викиду адреналіну і кортизолу - гормонів, здатних порушити сон.

Один з авторів дослідження доцент Коледжу лікарів і хірургів Колумбійського університету Джеймс Гангвіш зазначив, що висновки дослідження досить універсальні і можуть бути використані для порушення сну у більшості людей. 

"Безсоння часто лікують когнітивно-поведінковою терапією або медикаментозними препаратами, але вони можуть бути дорогими або спричиняти побічні ефекти", - каже Гангвіш.

Він переконаний, що у боротьбі з безсонням можуть допомогти зміни у раціоні, наприклад регулярне споживання овочів та фруктів (але не соки).

"Цілі фрукти містять цукор, але клітковина в них сповільнює швидкість всмоктування, щоб запобігти сплеску цукру в крові", - зазначив Гангвіш, - "Це говорить про те, що дієтичним винуватцем, що викликав безсоння, були високо оброблені продукти, що містять більшу кількість рафінованих цукрів, які природним чином не містяться в їжі".

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14 12 2019 11:26
ТЕГИ: сон, вчені
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