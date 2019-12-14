Американські вчені визначили продукти, які можуть бути причиною безсоння
У межах дослідження вчені дослідили раціон понад 50 тисяч жінок та зв’язки між їхніми відгуками про якість сну і харчуванням, повідомляє "Громадське".
Вчені дійшли висновків, що безсоння можуть спровокувати продукти, що містять велику кількість рафінованих вуглеводів (наприклад, цукор, білий хліб, білий рис і сода). Вони підвищують рівень цукру в крові й стимулюють вироблення інсуліну, який може привести до викиду адреналіну і кортизолу - гормонів, здатних порушити сон.
Один з авторів дослідження доцент Коледжу лікарів і хірургів Колумбійського університету Джеймс Гангвіш зазначив, що висновки дослідження досить універсальні і можуть бути використані для порушення сну у більшості людей.
"Безсоння часто лікують когнітивно-поведінковою терапією або медикаментозними препаратами, але вони можуть бути дорогими або спричиняти побічні ефекти", - каже Гангвіш.
Він переконаний, що у боротьбі з безсонням можуть допомогти зміни у раціоні, наприклад регулярне споживання овочів та фруктів (але не соки).
"Цілі фрукти містять цукор, але клітковина в них сповільнює швидкість всмоктування, щоб запобігти сплеску цукру в крові", - зазначив Гангвіш, - "Це говорить про те, що дієтичним винуватцем, що викликав безсоння, були високо оброблені продукти, що містять більшу кількість рафінованих цукрів, які природним чином не містяться в їжі".
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