Американський адвокат заявив, що найняв лобістів, щоб покращити імідж Зеленського "з власної волі"
"Це була моя власна ініціатива... І я зробив це з радістю", - розповів адвокат Коен в інтерв'ю "Радіо Свобода", додавши, що зробив це після короткої особистої зустрічі із Зеленським у Києві під час його президентської кампанії. Як йому вдалося заробити таку велику суму грошей, Коен не уточнив.
Видання пояснює, що знайти його було нелегко. Коен не користується соціальними мережами і має лише сторінку в LinkedIn з мінімальною інформацією. Численні можновладні співрозмовники журналістів у Вашингтоні ніколи не чули про нього.
У коментарі виданню по телефону зі Стамбула президент України вкотре пояснив, що "ніколи нічого ні в кого не просив", йому "ніхто нічого не пропонував", він "ніколи нікому не платив і ні від кого нічого не брав".
"Я сам собі лобіст", - додав Володимир Зеленський.
Водночас, Маркус Коен пояснив в інтерв'ю, що дивився серіал "Слуга народу" і був у захваті від Зеленського. За його словами, "товариш товариша" познайомив його з Іваном Бакановим, який тоді був головою виборчого штабу нинішнього президента. Сам Баканов відмовився коментувати цю заяву.
Коен також заявив, що під час зустрічі із Зеленським не порушував питання лобістської кампанії й більше зустрічей з ним не мав. За словами Коена, він згодом зблизився з Бакановим, який зараз виконує обов'язки голови СБУ.
У той самий час співробітники Signal Group Consulting LLC, з якими вдалося поспілкуватися автору розслідування, підтвердили, що Коен і Баканов перебували разом у Вашингтоні навесні 2019 року.
Згідно з документами Signal Group Consulting, контракт підписали 3 квітня 2019 року. У додатках А і В зазначено сторони контракту: Signal Group Consulting, LLC і "Володимир Зеленський - "Слуга народу", за посередництва Маркуса Коена". Маркус Коен вказав свою адресу так: Київ, Велика Васильківська, 72, Торговий центр "Олімпійський", 2-й поверх. Мета угоди: підняти "імідж" Володимира Зеленського - "Слуги народу". 21 травня 2019 року контракт офіційно було закрито.
Нагадаємо, що у квітні 2019 року команда Зеленського заперечувала, що наймала лобістів у США.
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