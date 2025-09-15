Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Американці почали масово втрачати роботу через висловлювання про смерть Чарлі Кірка

15 вересня 2025, 17:57
Американці почали масово втрачати роботу через висловлювання про смерть Чарлі Кірка
Глава Пентагону Піт Гегсет наказав ідентифікувати всіх військовослужбовців та співробітників оборонного відомства, які "висміювали чи виправдовували" злочин

Американці почали масово втрачати роботу через висловлювання про вбивство активіста та політика Чарлі Кірка.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на дані розслідування.

Адміністрація президента Дональда Трампа вже звільнила чи притягнула до дисциплінарної відповідальності вчителів, пожежників, журналістів, співробітника секретної служби, військовослужбовців, спеціаліста біржі Nasdaq та члена команди Національної футбольної ліги. Причиною стали їх висловлювання в соціальних мережах, які "вихваляють, раціоналізують або виправдовують" вбивство.
 
Крім того, глава Пентагону Піт Гегсет наказав ідентифікувати всіх військовослужбовців та співробітників оборонного відомства, які "висміювали чи виправдовували" злочин. За даними NBC News, кількох військовослужбовців уже відсторонено від служби, а десятки цивільних співробітників Міністерства оборони перебувають під розслідуванням.
Зазначається, що масштабні перевірки проводяться на всіх рівнях – від силових структур до приватного сектору.
