Американці розробили аналог іранського безпілотника "Shahed 136"

Розробку назвали MQM-172 "Arrowhead"

У США розробили аналог іранського безпілотника "Shahed 136".

Про це йдеться у повідомленні "International Defence Analysis".

Відповідне фото аналіки опублікували на своїй сторінці у соцмережі X.

Наразі інформації про бойову частину, дальність та час польоту, або вартість виробництва дрона немає.

"MQM-172 "Arrowhead" - це друга, модернізована версія, виготовлена в США за зразком іранського безпілотника Shahed", - йдеться у дописі.