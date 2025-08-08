Американці розробили аналог іранського безпілотника "Shahed 136"
Розробку назвали MQM-172 "Arrowhead"
У США розробили аналог іранського безпілотника "Shahed 136".
Про це йдеться у повідомленні "International Defence Analysis".
Відповідне фото аналіки опублікували на своїй сторінці у соцмережі X.
Наразі інформації про бойову частину, дальність та час польоту, або вартість виробництва дрона немає.
"MQM-172 "Arrowhead" - це друга, модернізована версія, виготовлена в США за зразком іранського безпілотника Shahed", - йдеться у дописі.