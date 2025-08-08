Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Американці розробили аналог іранського безпілотника "Shahed 136"

08 серпня 2025, 12:53
Американці розробили аналог іранського безпілотника
Розробку назвали MQM-172 "Arrowhead"
У США розробили аналог іранського безпілотника "Shahed 136".
 
Про це йдеться у повідомленні "International Defence Analysis".
 
Відповідне фото аналіки опублікували на своїй сторінці у соцмережі X. 
 
Наразі інформації про бойову частину, дальність та час польоту, або вартість виробництва дрона немає. 
 
"MQM-172 "Arrowhead" - це друга, модернізована версія, виготовлена в США за зразком іранського безпілотника Shahed", - йдеться у дописі.
 
СШАдронивійна в Україніросія окупанти

