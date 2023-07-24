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ПОЛІТИКА

Аналітики оцінили, чи є загроза для Польщі та України з боку ПВК "Вагнер" у білорусі

24 липня 2023, 11:39
Аналітики оцінили, чи є загроза для Польщі та України з боку ПВК
Експерти нагадали, що найманці здали важку техніку Міноборони рф.

Самопроголошений президент білорусі Олександр лукашенко заявив російському диктатору  путіну, що ПВК "Вагнер" залишиться в білорусі. Тривають інформаційні операції про загрозу "вагнерівців" для Польщі та України, але вони не мають підстав.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що лукашенко сказав путіну, що група Вагнера залишиться в центральній білорусі, ймовірно, тонко нагадавши утіну про загрозу, яку військова організація "Вагнера" все ще представляє для нього, і підкресливши контроль лукашенка над цією владою.

Заяви лукашенка, ймовірно, були покликані змусити путіна задуматися про неприємний для нього факт, що новий гарнізон "Вагнера" в білорусі розміщує свої сили наполовину ближче до москви, ніж попередня база "Вагнера" на півдні росії. Попередня база найманців в Краснодарському краї знаходилася приблизно в 1370 км від москви, а нова база - приблизно в 720 км по відмінній дорозі.

путін і Лукашенко також посилили інформаційні операції, спрямовані проти Заходу, зокрема посилили свої неправдиві заяви про провальний контрнаступ України. Високопоставлені західні і українські чиновники вважати, що ще занадто рано оцінювати контрнаступ ЗСУ, оскільки Україна все ще має значні незадіяні підготовлені сили і зберігає здатність вести операції в будь-який час і в будь-якому місці.

лукашенко і путін також заявили, що група "Вагнера" становить загрозу для Польщі. Немає жодних вказівок на те, що найманці в білорусі мають важке озброєння, необхідне для серйозного наступу на Україну або Польщу, оскільки умовою угоди путіна, лукашенка і Прігожина, що поклала край збройному заколоту, була передача "Вагнером" такої зброї Міністерству оборони росії.

Знімки Maxar основної бази Вагнера в Цілі, Осиповичі, зроблені 23 липня, показують, що транспортні засоби, які в даний час припарковані в зоні зберігання і навколо неї, являють собою в основному сотні легкових автомобілів, невеликих вантажівок і приблизно 35 напівпричепів. Сили "Вагнера" в білорусії не становлять військової загрози для Польщі або України, поки вони не будуть переоснащені механізованою технікою. Навіть тоді вони не становлять серйозної загрози для НАТО.

ПольщаБілорусьвагнер

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