Антикорупційна реформа вплине на американо-українські стосунки у питанні безпеки, - радник Трампа

"Мені сподобалось почути ідеї Зеленського щодо внутрішніх реформ в Україні, зокрема щодо боротьби з корупцією"

Співпраця між Україною та Сполученими Штатами Америки у галузі безпеки залежатиме від успіху внутрішніх реформ.

"Мені сподобалось почути ідеї Зеленського щодо внутрішніх реформ в Україні, зокрема щодо боротьби з корупцією. Я побажав йому успіху. Від успіху у цих реформах залежатиме позиціонування Зеленського на міжнародній арені і те, як він будуватиме відносини з іншими країнами", - сказав Болтон, інформує "Громадське".

Нагадаєм, що Президент Володимир Зеленський у середу провів у Києві переговори з радником президента США з питань національної безпеки Джоном Болтоном.