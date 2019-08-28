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Антикорупційна реформа вплине на американо-українські стосунки у питанні безпеки, - радник Трампа

"Мені сподобалось почути ідеї Зеленського щодо внутрішніх реформ в Україні, зокрема щодо боротьби з корупцією"
Співпраця між Україною та Сполученими Штатами Америки у галузі безпеки залежатиме від успіху внутрішніх реформ.
Антикорупційна реформа вплине на американо-українські стосунки у питанні безпеки, - радник Трампа Фото: reuters.com

"Мені сподобалось почути ідеї Зеленського щодо внутрішніх реформ в Україні, зокрема щодо боротьби з корупцією. Я побажав йому успіху. Від успіху у цих реформах залежатиме позиціонування Зеленського на міжнародній арені і те, як він будуватиме відносини з іншими країнами", - сказав Болтон, інформує "Громадське".

Нагадаєм, що Президент Володимир Зеленський у середу провів у Києві переговори з радником президента США з питань національної безпеки Джоном Болтоном.

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