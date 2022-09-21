Апеляційна палата ВАКС остаточно закрила справу про формулу "Ротердам+"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне рішення суду.

"Апеляційні скарги залишити без задоволення. Ухвала суду набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає", - оголосив головуючий на засіданні суддя.

Апеляційний суд підтвердив рішення ВАКС від 21 вересня 2021 року, який своєю чергою визнав законним та обґрунтованим рішення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про закриття справи через відсутність складу злочину.

АП ВАКС пояснив, що Центр протидії корупції (ЦПК), який намагався вплинути на рішення прокурора і суду першої інстанції, не має жодного процесуального статусу в цьому процесі.

Також суд усупереч бажанню феросплавних заводів Ігоря Коломойського, які намагалися заперечити закриття справи, не визнав їх потерпілою стороною.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура спочатку закрила справу Роттердам+ ще у серпні 2020 року.

Далі це рішення намагалися оскаржити заводи Ігоря Коломойського за підтримки ЦПК.

Довідково

Формула "Роттердам+" була запроваджена у травні 2016 року.

Методика була запроваджена за умов втрати контролю над частиною Донецького вугільного басейну через війну на сході України. Майже всі шахти з антрацитовим вугіллям, на якому працює більшість ТЕС України, після окупації Донбасу опинилось на непідконтрольній території. І аби забезпечити енергетичну незалежність України від окупованих територій, було ухвалено рішення купувати паливо на міжнародній біржі в Нідерландах, куди доставляють вугілля з ПАР та Південної Америки.

Формула була затверджена НКРЕКП, там заявляли, що така методика розрахунку мала усунути ручне регулювання цін, забезпечити незалежність від постачань із зони бойових дій та позбавити Україну від проблем з накопиченням достатньої кількості вугілля для проходження опалювального сезону.