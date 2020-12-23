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Apple запатентувала нове управління AirPods. Ймовірно, у майбутньому клацанням зубів чи язика ми перемика

Відомство з патентів і товарних знаків США надало компанії Apple патент на управління навушниками AirPods через взаємодію з тілом людини.
Apple запатентувала нове управління AirPods. Ймовірно, у майбутньому клацанням зубів чи язика ми перемика Фото: з вільних джерел

Про це передає "Громадське" з посиланням на видання Patently Apple.

Патент Apple описує технологію управління аудіопристроєм, наприклад, навушником, яка розпізнає певні сигнали та може змінювати роботу пристрою. Нова технологія зможе розпізнавати доторки до обличчя, вух, а також клацання язика та зубів.

Серед способів управління також описують вокальні звуки та "субвокалізацію". Це звуки голосу, що становлять приблизно 0 децибелів, тобто нижче рівня, на якому люди зазвичай можуть почути та розпізнати звук.

Пристрій також може розпізнавати рухи різними частинами тіла. Наприклад, коли людина трясе головою, махає руками чи ногами. Крім того, управляти навушником може не лише та людина, яка вставила пристрій у вухо.

Навушники зможуть вловлювати сигнали за допомогою мікрофона, який направлений у вухо. Навушник буде аналізувати, чи стосується звук управління пристроєм, чи це просто сторонній шум.

Як пише Forbes, можливість змінювати треки клацнувши язиком чи зубами або махнувши рукою - захоплива. Але є занепокоєння, що технологія не зможе точно визначати, які звуки та рухи були спрямовані на перемикання композиції, а не через те, що людина схильна до жестикуляції.

Оскільки йдеться лише про патент, то поки невідомо, коли Apple планує випустити перший пристрій за цією технологією і чи планує взагалі. Компанії часто використовують патенти для того, щоб конкуренти не почали розробляти подібні технології.

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23 12 2020 11:59
ТЕГИ: Apple, патент, airpods
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