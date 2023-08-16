Арештовані в Британії шпигуни рф жили поруч з базою ВПС – The Telegraph

Троє болгар, підозрюваних у шпигунстві, були пов'язані з нерухомістю, розташованою поблизу військового об'єкту "Нортолт" на заході Лондона.

Троє болгар із російської шпигунської мережі проживали недалеко від військового об'єкта Нортхолт на заході Лондона. Їх раніше заарештували правоохоронці Британії.

Про це повідомляє The Telegraph.

Видання зазначає, що троє членів російської шпигунської мережі, заарештовані поліцією по боротьбі з тероризмом, жили у квартирі за одну милю (1,6 км. - ред.) від бази Королівських ВПС.

Громадяни Болгарії Орлін Руссев, Бізер Джамбазов і його 31-річна подруга Катрін Іванова були затримані під час серії рейдів, проведених спецслужбами в Лондоні та Норфолку.

Близько десяти років усі троє були пов'язані з квартирою в західній частині Лондона, недалеко від військової бази RAF Northolt.

Члени королівської сім'ї регулярно використовують базу для польотів за кордон, її також часто використовують міністри і глави іноземних держав.

Передбачається, що арешти відбулися після тривалого контррозвідувального розслідування, проведеного Скотленд-Ярдом. Усіх трьох болгарських громадян спочатку було заарештовано за підозрою в скоєнні правопорушень відповідно до закону про державну таємницю.

Але їм було пред'явлено звинувачення в зберіганні підроблених документів, що засвідчують особу, після того, як детективи виявили схованку з підробленими паспортами. Розслідування звинувачень у шпигунстві триває, і двоє інших людей, яких було заарештовано водночас, були звільнені поліцією під заставу.

Один із сусідів по вулиці Нортхолт розповів, як Джамбазов стверджував, що працював на Інтерпол і що він намагався встановити величезну супутникову антену на стіні будинку.

Джамбазова та Іванову затримали в їхній квартирі в Херроу, де сусіди описали їх як тихих і нічим не примітних. Вважається, що він працює водієм у лікарнях, а вона описує себе як лаборанта в медичному бізнесі в центрі Лондона.

Повідомляється, що співробітники Скотленд-Ярду знайшли підроблені журналістські посвідчення та одяг для каналів Discovery і National Geographic, що дає змогу припустити, що ці троє могли видавати себе за журналістів в операціях зі спостереження, повідомляє The Times.

Раніше повідомлялось, що трьох підозрюваних у шпигунстві на користь росії у Великій Британії було заарештовано та звинувачено в ході великого розслідування, що стосується національної безпеки.

Поліція боротьби з тероризмом публічно заявляла про те, що все більше часу витрачається на шпигунстві, особливо з боку росії. Їхня стурбованість викликана сумнозвісними інцидентами останніх років, пов'язаними з діями російської розвідки у Великій Британії.