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Армія рф вербує узбецьких і таджицьких мігрантів для участі у війні проти України – розвідка Британії

08 травня 2023, 10:40
Армія рф вербує узбецьких і таджицьких мігрантів для участі у війні проти України – розвідка Британії
Російські вербувальники ціляться на робітників-мігрантів із держав Центральної Азії, аби ті воювали в Україні.

Про це йдеться в звіті оборонної розвідки Міністерства оборони Великої Британії та Північної Ірландії в понеділок уранці.

Пише Twitter МО.

"Вербувальники відвідували мечеті та імміграційні служби для найму. Співробітники імміграційних служб, які розмовляють таджицькою та узбецькою мовами, регулярно намагаються завербувати мігрантів... Вербувальники пропонували бонуси за реєстрацію в розмірі $2390 і зарплату до $4160 на місяць. Мігрантам також було запропоновано прискорене отримання російського громадянства від шести місяців до одного року замість звичайних п'яти років", - написано в твітті. 

Деякі робітники-мігранти навіть реєструються, але новобранців, найімовірніше, відправляють на українську лінію фронту, де рівень втрат надзвичайно високий.

"Вербування мігрантів є частиною спроб Міноборони Росії виконати поставлене завдання із залучення 400 тис. добровольців для бойових дій в Україні. Влада майже напевно прагне якнайдовше відтермінувати будь-яку нову відкриту обов'язкову мобілізацію, щоб звести до мінімуму внутрішнє інакомислення", - пише МО Британії.

РосіяАзіяРозвідка Британії

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