Artemis II завершив обліт Місяця і повертається додому

Капсула Orion вийде з орбітри супутника Землі вже 7 квітня.

Місія Artemis II, яка увечері 6 квітня за київським часом встановила рекорд за максимальною відстанню подорожі людства від Землі, завершила проліт довкола дальньої сторони Місяця і розпочала рух назад до нашої планети.

Четверо астронавтів на борту упродовж 40 хвилин були позбавлені зв'язку з командним центром через те, що Місяць блокував сигнал. Відновлення етеру відбулося за планом без технічних проблем.