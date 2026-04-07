Artemis II завершив обліт Місяця і повертається додому

07 квітня 2026, 08:55
Фото: NASA
Капсула Orion вийде з орбітри супутника Землі вже 7 квітня.
Місія Artemis II, яка увечері 6 квітня за київським часом встановила рекорд за максимальною відстанню подорожі людства від Землі, завершила проліт довкола дальньої сторони Місяця і розпочала рух назад до нашої планети.
 
Про це пише NASA.
 
Четверо астронавтів на борту упродовж 40 хвилин були позбавлені зв'язку з командним центром через те, що Місяць блокував сигнал. Відновлення етеру відбулося за планом без технічних проблем.
 
З капсули екіпаж спостерігав повне сонячне затемнення, коли вийшов на одну лінію з Місяцем та Сонцем. У команди була можливість дослідити сонячну корону, сформовану довкола супутника.
 
7 квітня близько 1 години дня за східноамериканським часом Orion зійде з орбітри Місяця, перебуваючи на відстані близько 65 тисяч кілометрів від поверхні супутника. Після цього розпочнеться фінальний етап місії щодо повернення астронавтів на Землю. 

 

