Аукціонний дім Sotheby's вперше дозволив придбати картину за криптовалюту Це буде робота Бенксі

Аукціонний дім Sotheby's виставив на торги роботу британського вуличного художника Бенксі "Любов у повітрі" (Love is in the Air) - її можна буде придбати за біткоїни чи Ethereum. Це вперше аукціонний дім дозволяє придбати картину за криптовалюту.

Love is in the Air Фото: Sotheby's

Аукціон запланований на 12 травня, експерти оцінюють роботу у 3-5 мільйонів доларів, повідомляє "Громадське". Ставки потрібно буде робити у доларах, але заплатити за картину можна буде криптовалютою. За словами організаторів, вони дозволяють придбати за криптовалюту саме цю картину, щоб вшанувати спадщину Бенксі. "Як один із найвідоміших та найпровокативніших митців 21 століття, вуличне мистецтво і студійні роботи якого розширяють межі та викликають суперечки по всьому світу, Бенксі руйнує звичаї мистецького світу. Пропонуючи придбати "Любов у повітрі" за криптовалюту, Sotheby's вшановує спадщину Бенксі", - йдеться у заяві. Картину розміром 90 на 90 см власноруч підписав художник. На ній зображений протестувальник, який планує кинути, наприклад цеглу, натомість художник замінює зброю квітами. Аукціонний дім зазначає, що ця робота закликає "до змін та захисту миру". Оригінальне графіті Бенксі створив у Єрусалимі у 2005 році на стіні гаражу. Герой графіті зображений чорно-білим, тоді як букет - кольоровим. Цю роботу вважають посиланням на антивоєнну риторику 1960-х років, коли хіпі вкладали квіти в дуло зброї. Читайте також: Копію найпершої версії гри Super Mario Bros. пустили з молотка за рекордні $660 тисяч

