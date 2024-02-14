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ПОЛІТИКА

Авіація Ізраїлю вдарила по Лівану у відповідь на обстріл міста Цфат, де є жертви

14 лютого 2024, 20:44
Авіація Ізраїлю вдарила по Лівану у відповідь на обстріл міста Цфат, де є жертви
Фото: rotter
Ліванська Хезболла активно підтримує палестинське угрупування Хамас.

Ізраїльські винищувачі завдали ударів по півдню Лівану. Це стало відповіддю на обстріл з боку ліванських терористів Хезболла (підтримувані Іраном) по ізраїльському місту Цфат, що на півночі країни.

Видання The Times of Israel повідомляє, що у Цфаті від ракетного обстрілу загинула жінка і ще семеро людей поранені.

Годину тому Армія оборони Ізраїлю оголосила, що Повітряні сили розпочали масштабну серію ударів у відповідь. Користувачі соцмереж вже публікують кадри ізраїльських ударів у кількох містах на півдні країни.

Джерело у ліванських службах безпеки повідомило AFP, що ізраїльські авіаудари вбили чотирьох мирних жителів, серед них — двоє дітей, девʼятеро дістали поранення.

Ліванський телеканал Al-Meyadeen повідомляє про загибель жінки та її двох синів у містечку Суане. Телеканал Al-Manar, повʼязаний із Хезболлою, повідомляє про одного вбитого і кількох поранених в селі Адчіт.

Ліванська Хезболла активно підтримує палестинське угрупування Хамас, яке веде «гарячу» війну проти Ізраїлю з жовтня 2023 року. Хезболла неодноразово за чей час обстрілювала прикордонні північні території Ізраїлю, але у відповідь були лише удари по позиціях бойовиків. Масштабних авіаударів не було, як і великих жертв серед цивільних.

З початку 2024 року медіа пишуть про загрозу повноцінної війни Ізраїлю проти Хезболли на території Лівану. Ізраїль на це періодично натякає.

ЛіванХамас: Ізраїль

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