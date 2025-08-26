Австралія висилає іранського посла

Прем'єр-міністр Ентоні Албанезе заявив, що має докази координації підпалів з боку Ірану

Австралія звинуватила Іран у здійсненні двох антисемітських підпалів у містах Сідней і Мельбурн. Країна дала послу Тегерана сім днів на те, щоб він покинув країну.

Про це повідомляє Reuters.

З початку війни між Ізраїлем і Газою в жовтні 2023 року австралійські будинки, школи, синагоги і транспортні засоби стали об'єктами антисемітського вандалізму і підпалів. Прем'єр-міністр Ентоні Албанезе заявив, що Австралійська організація розвідки безпеки зібрала достовірні розвідувальні дані про те, що Іран керував щонайменше двома нападами.

"Це були надзвичайні і небезпечні акти агресії, організовані іноземною державою на австралійській землі. Це були спроби підірвати соціальну згуртованість і посіяти розбрат у нашому суспільстві", – пояснив він.