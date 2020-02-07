Австрія застерігає від подорожей до балканських країн, в тому числі із "безпечного" списку ЄС

Ті, хто повернуться, або зіткнуться з 14-денним карантином, або повинні підтвердити негативний тест на COVID-19

Попередження стосується всіх подорожей до Західних Балкан та рекомендує австрійцям негайно повернутися із визначених країн.

Австрія винесла попередження про подорожі до країн Західних Балкан, в тому числі до двох із шести держав регіону, які Європейський Союз визначив як безпечні.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

Австрія заявила, що для регіону зараз діє найвище попередження про подорожі попри те, що ЄС заявив, що для Сербії та Чорногорії кордони можуть бути відкриті.

Попередження стосується всіх подорожей до Західних Балкан та рекомендує австрійцям негайно повернутися із визначених країн. Ті, хто повернуться, або зіткнуться з 14-денним карантином, або повинні підтвердити негативний тест на COVID-19.

Велика Британія, Португалія, Швеція та Туреччина також підпадають під найвищий рівень попередження Австрії.

За останні 24 години в Австрії було зафіксовано 107 нових випадків, і міністр закордонних справ Александр Шаленберг заявив журналістам, що деякі недавні інфекції COVID-19 простежуються до людей, які подорожували із Західних Балкан.

"Ми бачимо, наприклад, у наших сусідніх країнах Хорватії та Словенії збільшення кількості людей, які повертаються з подорожей", - сказав він.

Минулого тижня Хорватія відновила 14-денний карантин для подорожуючих з Боснії, Косова, Північної Македонії та Сербії після того, як спостерігався сплеск інфекцій.

Як відомо, Європейський Союз з 1 липня дозволив в'їзд деяким туристам з так званого "безпечного" списку, в який увійшли 15 країн.

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