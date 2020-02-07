Реєстрація Вхід
RSS
ВІДПОЧИНОК НОВИНИ

Австрія застерігає від подорожей до балканських країн, в тому числі із "безпечного" списку ЄС

Ті, хто повернуться, або зіткнуться з 14-денним карантином, або повинні підтвердити негативний тест на COVID-19
Попередження стосується всіх подорожей до Західних Балкан та рекомендує австрійцям негайно повернутися із визначених країн.
Австрія застерігає від подорожей до балканських країн, в тому числі із "безпечного" списку ЄС Фото: bbs.ua

Австрія винесла попередження про подорожі до країн Західних Балкан, в тому числі до двох із шести держав регіону, які Європейський Союз визначив як безпечні.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

Австрія заявила, що для регіону зараз діє найвище попередження про подорожі попри те, що ЄС заявив, що для Сербії та Чорногорії кордони можуть бути відкриті.

Попередження стосується всіх подорожей до Західних Балкан та рекомендує австрійцям негайно повернутися із визначених країн. Ті, хто повернуться, або зіткнуться з 14-денним карантином, або повинні підтвердити негативний тест на COVID-19.

Велика Британія, Португалія, Швеція та Туреччина також підпадають під найвищий рівень попередження Австрії.

За останні 24 години в Австрії було зафіксовано 107 нових випадків, і міністр закордонних справ Александр Шаленберг заявив журналістам, що деякі недавні інфекції COVID-19 простежуються до людей, які подорожували із Західних Балкан.

"Ми бачимо, наприклад, у наших сусідніх країнах Хорватії та Словенії збільшення кількості людей, які повертаються з подорожей", - сказав він.

Минулого тижня Хорватія відновила 14-денний карантин для подорожуючих з Боснії, Косова, Північної Македонії та Сербії після того, як спостерігався сплеск інфекцій.

Як відомо, Європейський Союз з 1 липня дозволив в'їзд деяким туристам з так званого "безпечного" списку, в який увійшли 15 країн.

Читайте також: Туреччина презентує програму безпечного туризму

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 07 2020 12:31
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фестивалі, концерти, чемпіонати і коронавірус: що і на коли перенесли?

Фестивалі, концерти, чемпіонати і коронавірус: що і на коли перенесли?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.