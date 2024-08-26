Їм дозволять відвідувати Азербайджан лише після відновлення мандата делегації в ПАРЄ.

Баку внесло депутатів Парламентської асамблеї Ради Європи, які проголосували проти ратифікації повноважень азербайджанської делегації в організації, до списку "небажаних осіб".

Про це заявив прессекретар МЗС Азербайджану Айхан Гаджизаде, передає Азертатд.

"Якщо вказані особи прибудуть до Азербайджану до відновлення мандата нашої делегації в ПАРЄ, їм не буде дозволений в’їзд на територію країни", – заявив Гаджизаде.

Заява МЗС пролунала у відповідь на критику з боку глави німецької делегації у ПАРЄ Франка Шваббе, який висловив стурбованість азербайджансько-російськими відносинами.

Також в інтерв’ю Радіо Свобода Шваббе сказав, що Азербайджан не зацікавлений у членстві в Раді Європи, звинуватив Баку у відсутності прихильності цінностям Ради Європи і стверджував, що азербайджанський парламент не запросить ПАРЄ спостерігачем на парламентські вибори.

Ще на початку року Парламентська асамблея Ради Європи 25 січня не ратифікувала повноваження делегації Азербайджану.

Проте Азербайджан вийшов зі складу ПАРЄ до рішення про виключення.