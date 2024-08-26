Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Баку заборонило в'їзд до країни депутатам ПАРЄ, які голосували проти участі азербайджанської делегації у роботі асамблеї

26 серпня 2024, 20:48
Баку заборонило в'їзд до країни депутатам ПАРЄ, які голосували проти участі азербайджанської делегації у роботі асамблеї
Фото: Zaxid.net
Їм дозволять відвідувати Азербайджан лише після відновлення мандата делегації в ПАРЄ.

Баку внесло депутатів Парламентської асамблеї Ради Європи, які проголосували проти ратифікації повноважень азербайджанської делегації в організації, до списку "небажаних осіб".

Про це заявив прессекретар МЗС Азербайджану Айхан Гаджизаде, передає Азертатд.

"Якщо вказані особи прибудуть до Азербайджану до відновлення мандата нашої делегації в ПАРЄ, їм не буде дозволений в’їзд на територію країни", – заявив Гаджизаде.

Заява МЗС пролунала у відповідь на критику з боку глави німецької делегації у ПАРЄ Франка Шваббе, який висловив стурбованість азербайджансько-російськими відносинами.

Також в інтерв’ю Радіо Свобода Шваббе сказав, що Азербайджан не зацікавлений у членстві в Раді Європи, звинуватив Баку у відсутності прихильності цінностям Ради Європи і стверджував, що азербайджанський парламент не запросить ПАРЄ спостерігачем на парламентські вибори.

Ще на початку року Парламентська асамблея Ради Європи 25 січня не ратифікувала повноваження делегації Азербайджану. 

Проте Азербайджан вийшов зі складу ПАРЄ до рішення про виключення.

 

ПАРЄАзербайджан

Останні матеріали

Титанічні зусилля та вражаючі результати. Як ЗСУ пробивали
Технології
Титанічні зусилля та вражаючі результати. Як ЗСУ пробивали "коридори" в російській протиповітряній обороні – Том Купер
Переклад iPress – 26 серпня 2024, 14:32
Стратегічний успіх України. Який чомусь ігнорують західні ЗМІ – Філліпс О'Брайен
Політика
Стратегічний успіх України. Який чомусь ігнорують західні ЗМІ – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 серпня 2024, 12:39
Наступ ЗСУ в Курській області сягнув кульмінації. Пуддінг збрехав чи збрехали Пуддінгу? – Том Купер
Політика
Наступ ЗСУ в Курській області сягнув кульмінації. Пуддінг збрехав чи збрехали Пуддінгу? – Том Купер
Переклад iPress – 25 серпня 2024, 18:51
Курський напрямок. Для захоплення Глушковського району потрібно знищити російське ППО та системи РЕБ – Том Купер
Cуспільство
Курський напрямок. Для захоплення Глушковського району потрібно знищити російське ППО та системи РЕБ – Том Купер
Переклад iPress – 23 серпня 2024, 16:38
Курська наступальна операція. Знищувати ворога на його території – це круто! – Ендрю Таннер
Політика
Курська наступальна операція. Знищувати ворога на його території – це круто! – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 23 серпня 2024, 12:34
Вторгнення України в Курськ. Зміна наративу – Лоуренс Фрідман
Політика
Вторгнення України в Курськ. Зміна наративу – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 22 серпня 2024, 18:39
Їжа для роздумів. Як соцмережі відреагували би на бої ВМС США в Тихому океані, якщо б вони ставилися до них, як до України – Том Купер
Політика
Їжа для роздумів. Як соцмережі відреагували би на бої ВМС США в Тихому океані, якщо б вони ставилися до них, як до України – Том Купер
Переклад iPress – 22 серпня 2024, 15:02
Вторгнення? Яке вторгнення? Як путін применшує значення української наступальної операції на Курській дузі – Atlantic Council
Політика
Вторгнення? Яке вторгнення? Як путін применшує значення української наступальної операції на Курській дузі – Atlantic Council
Переклад iPress – 22 серпня 2024, 12:24
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється