Азербайджан заявляє, що йде на шляху подвоєння експорту газу до Європи

Європейські країни поки не погодились на довгострокові контракти.

10 грудня, на відкритті газопроводу між Болгарією та Сербією, яким постачатиметься азербайджанський газ до балканської країни, раніше повністю енергетично залежної від росії, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що збирається досягти своєї мети щодо подвоєння експорту газу до Європи. При цьому Азербайджан досі не уклав жодної довгострокової угоди, але готовий інвестувати мільярди для збільшення видобутку.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Експорт газу з прикаспійської країни до Європи зросте до 12 мільярдів кубометрів цього року з 8 мільярдів кубометрів у 2021 році, що свідчить про те, що Азербайджан «впевнено рухається до мети» подвоєння поставок до 2027 року, заявив Алієв на відкритті 170-кілометрового трубопроводу",- йдеться у повідомленні.

Азербайджан почав продавати газ до Європи у 2020 році й минулого року домовився з Європейською комісією про збільшення обсягів поставок до 20 млрд кубометрів протягом наступних п'яти років.

Після вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року до нього звернулися понад 10 європейських країн з проханням про постачання газу, але переговори були безрезультатними, повідомило агентство Bloomberg з посиланням на обізнаних з цим питанням людей.

Сербія стане сьомою європейською країною, яка отримуватиме азербайджанський газ, повідомив Алієв. У листопаді державна енергетична компанія Socar погодилася експортувати до Сербії 400 мільйонів кубометрів газу в наступному році. Експорт до Болгарії зросте майже до 1 млрд кубометрів цього року з 500 млн кубометрів у 2022 році та 270 млн кубометрів у 2021 році, сказав Алієв.

Європейські покупці вагаються, чи віддавати перевагу викопному паливу на десятиліття вперед, коли в найближчі кілька років почнуть надходити інші варіанти – наприклад, додатковий скраплений природний газ включно з постачальниками з Катару і США. На відміну від стаціонарних трубопроводів, більшість нових СПГ-інфраструктур передбачають плавучі термінали, які можна від'єднати і перемістити в інше місце, коли попит змінюється.