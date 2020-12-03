Банківська система надліквідна: 200 млрд у гривні та $9 млрд у валюті - заступник глави НБУ

"Ми маємо інструменти, щоб цю ліквідність підтримувати", - додав Чурій

"Банківська система сьогодні надліквідна. Загалом ліквідність сягає 200 млрд грн у національній валюті та $9 млрд в іноземній. Цього достатньо, щоб задовольнити попит. Наприклад, попит зняття депозитів, якщо такий буде", - сказав Чурій на прес-брифінгу в Києві в четвер.

Банківська система надліквідна, її ліквідність сягає 200 млрд у гривні та $9 млрд у валюті, повідомив заступник глави Національного банку Олег Чурій, зазначає "Інтерфакс-Україна".

"Банківська система сьогодні надліквідна. Загалом ліквідність сягає 200 млрд грн у національній валюті та $9 млрд в іноземній. Цього достатньо, щоб задовольнити попит. Наприклад, попит зняття депозитів, якщо такий буде", - сказав Чурій на прес-брифінгу в Києві в четвер.

"Ми маємо інструменти, щоб цю ліквідність підтримувати", - додав Чурій.

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