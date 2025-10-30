Батькові Ілона Маска запропонували російський паспорт

Еррол Маск заявив, що російський паспорт був би для нього "великою честю".

Південноафриканський бізнесмен Еррол Маск, який є батьком американського мільярдера Ілона Маска, заявив, що не проти отримати російський паспорт.

Про це він розповів в інтерв’ю російському пропагандистському агентству ТАСС.

На запитання журналістки, чи хотів би він стати громадянином рф, Еррол Маск відповів: "Звичайно, чому б ні?".

"Гарне запитання. Я здивований, не чекав такого запитання. Так. Чому ні? Це було б великою честю для мене", — зазначив бізнесмен.