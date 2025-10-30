Батькові Ілона Маска запропонували російський паспорт
30 жовтня 2025, 19:33
Фото: Getty Images
Еррол Маск заявив, що російський паспорт був би для нього "великою честю".
Південноафриканський бізнесмен Еррол Маск, який є батьком американського мільярдера Ілона Маска, заявив, що не проти отримати російський паспорт.
Про це він розповів в інтерв’ю російському пропагандистському агентству ТАСС.
На запитання журналістки, чи хотів би він стати громадянином рф, Еррол Маск відповів: "Звичайно, чому б ні?".
"Гарне запитання. Я здивований, не чекав такого запитання. Так. Чому ні? Це було б великою честю для мене", — зазначив бізнесмен.
В іншому фрагменті інтерв’ю він повідомив, що його син раніше міг "кілька разів приїжджати до росії інкогніто". Тепер Еррол Маск планує обговорити із сином можливість здійснити "публічні візити".
"Я скажу йому, щоб він частіше приїжджав. Вочевидь, він важлива фігура. І коли він приїжджає у певні країни, то робить це потайки або відкрито", — сказав він.