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Байден хоче почути від Зеленського його оцінку обстановки на полі бою в Україні – Кірбі

19 вересня 2023, 09:43
Байден хоче почути від Зеленського його оцінку обстановки на полі бою в Україні – Кірбі
Фото: Getty Images
Кірбі підкреслив, що зустріч у Білому домі відбуватиметься у "критично важливий час".

Президент США Джо Байден очікує зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським у Білому домі, аби почути від нього особисто про ситуацію в Україні, зокрема, щодо прогресу в контрнаступі Сил оборони.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі у Нью Йорку, інформує Укрінформ.

"Президент Байден з нетерпінням чекає, щоб почути від президента Зеленського про український контрнаступ, а також прогрес, якого вони досягають - свого роду його власну оцінку того, як виглядає ситуація на полі бою", - зазначив Кірбі.

Крім того, за словами Кірбі, Байден хоче запевнити Зеленського: коли США кажуть, що залишатимуться з Україною допоки це буде необхідно, то українці мають розуміти, що підтримка продовжуватиметься.

Кірбі також нагадав, що ЗСУ продовжують досягати успіхів у контрнаступі, росія звертається до інших країн-вигнанців, таких як КНДР, а міжнародна спільнота об’єднується на підтримку України, зокрема у форматі "Рамштайн". 

Представник Білого дому підтвердив, що президент України під час візиту до Вашингтона планує відвідати Конгрес США: "Для членів Конгресу важливо почути безпосередньо від Президента Зеленського все те саме, що почує від нього президент Байден".

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