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ПОЛІТИКА

Байден розглядає можливість заморожування $6 млрд для Ірану після нападу Хамас на Ізраїль – Bloomberg

12 жовтня 2023, 11:08
Байден розглядає можливість заморожування $6 млрд для Ірану після нападу Хамас на Ізраїль – Bloomberg
Фото: з вільних джерел
У Конгресі активно критикують Байдена за цю угоду.

В адміністрації президента США Джо Байдена залишається відкритою можливість повторного заморожування $6 мільярдів іранських нафтових доходів, які були розблоковані у межах угоди про обмін ув'язненими, на тлі зростання двопартійної критики після того, як підтримувані Іраном бойовики Хамас напали на Ізраїль.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ці $6 мільярдів, які мали бути використані на гуманітарні потреби, стали наріжним каменем для критики на адресу підходу Байдена до Ірану і предметом розслідування щодо ролі Тегерана в нападі на Ізраїль.

Американський чиновник заявив у середу, 11 жовтня, що розвідувальні служби досі не мають доказів того, що Іран керував атакою або заздалегідь знав деталі планів Хамас. Але деякі агентства вважають, що Іран знав, що Хамас планує певні дії проти Ізраїлю, за словами чиновника, який обговорив секретні розвідувальні дані на умовах анонімності.

Гроші мали бути розблоковані у межах угоди минулого місяця, за якою звільнили п'ятьох американців, що були ув'язнені в Ірані. Але республіканці і деякі демократи в Конгресі вимагають заблокувати ці кошти, і адміністрація США оцінює такий варіант.

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила в середу, що адміністрація не виключає нових санкцій проти Ірану.

Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі сказав у вівторок, що 6 мільярдів доларів можуть бути "повторно заморожені" в будь-який момент. Гроші все ще знаходяться в катарському банку, і це варіант, який доступний для США.

Питання про те, що робити з $6 мільярдами, підкреслює складність балансування, з яким зіштовхнулася адміністрація Байдена, оскільки атака Хамас змінила політику на Близькому Сході. Байден намагався утримати напруженість у відносинах з Іраном від ескалації, роблячи обережні кроки, щоб уповільнити ядерну програму Тегерана і вести переговори про звільнення американських в'язнів.

Але ця стратегія тепер під питанням, і будь-який крок, спрямований на те, щоб знову заарештувати іранські кошти, розпалить суперечки з Тегераном - і принесе перемогу критикам адміністрації, які стверджують, що угода була помилкою з самого початку.

$6 мільярдів, розблоковані в результаті обміну полоненими, стали головним об'єктом критики в Конгресі.

Гроші також стали питанням передвиборчої кампанії для кандидатів від Демократичної партії, які балотуються в штатах, що вагаються, або штатах, які проголосували за колишнього президента Дональда Трампа на виборах 2020 року. Чотири кандидати заявили, що підтримують заморожування активів доти, доки не буде визначена роль Ірану в атаках на Ізраїль.

ІрансанкціїБайденХамас: Ізраїль

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