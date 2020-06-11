Байден здобуває Джорджію та йде до перемоги на виборах президента США

Втім, ще лишаються не порахованими понад 10 тисяч поштових бюлетенів, переважно зібраних у передмістях Атланти, де Байден має величезну перевагу

Після опрацювання приблизно 99,8% бюлетенів Байден випередив Трампа на 917 голосів, підтверджує місцева телекомпанія 11alive

Кандидат від Демократичної партії Джо Байден перемагає чинного президента Дональда Трампа у Джорджії, що робить майже певною його перемогу на виборах 46-го президента США.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Джорджія - один із ключових штатів, де ім’я переможця було складно спрогнозувати до останнього. Впродовж понад двох діб у штаті лідирував Трамп, однак ці підрахунки базувалися на голосуванні тих, хто фізично приходив на дільниці.

Байден почав скорочувати відрив, коли виборча комісія перейшла до підрахунку бюлетенів, що надійшли поштою, оскільки поштове голосування значно популярніше серед виборців Байдена. У 2020 році через пандемію кількість поштових голосів була особливо високою.

У п’ятницю вранці Байден вийшов на перше місце у Джорджії.

Після опрацювання приблизно 99,8% бюлетенів Байден випередив Трампа на 917 голосів, підтверджує місцева телекомпанія 11alive. Втім, ще лишаються не порахованими понад 10 тисяч поштових бюлетенів, переважно зібраних у передмістях Атланти, де Байден має величезну перевагу (отримав понад 80% за вже порахованими поштовими бюлетенями з цих районів). До завершення підрахунку, як очікується, відрив збільшиться до кількох тисяч голосів.

Джорджія дає 16 голосів до колегії виборників - органу, чиї члени обирають нового президента США, голосуючи так, як доручили їм виборці штату. Із їхніми голосами Байден претендує орієнтовно на 286 голосів виборників - на 16 більше за необхідний мінімум.

Це гарантує йому перемогу навіть у разі, якщо у будь-якому іншому спірному штаті Трамп зможе відновити перевагу. Крім того, завершується підрахунок у Пенсильванії (20 виборників), де за наявними прогнозами Байден також вийде на перше місце із твердою перевагою над Трампом.

Втім, необхідно підкреслити, що це не є остаточним результат виборів. Офіційно переможцем перегонів вважається кандидат, за якого 14 грудня проголосує колегія виборників.

Новий президент офіційно розпочинає виконання обов’язків після складання присяги 20 січня.

Нагадаємо, що Трамп закликає Верховний суд США втрутитися у підрахунок голосів