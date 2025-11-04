Розлив нафти довжиною понад 3 км у Чорному морі.

Супутникові знімки показали великий розлив нафтопродуктів у Чорному морі після дронового удару по нафтотерміналу в російському Туапсе.

Про це повідомляє телеканал BBC.

Видання проаналізувало знімки супутникової платформи NASA FIRMS, на яких видно розлив нафти вздовж узбережжя. На знімках зафіксовано три чіткі теплові сигнатури у районі порту протягом останньої доби.

На супутниковому знімку від 2 листопада видно нафтовий розлив завдовжки до 3,6 км, який поширився від одного з терміналів углиб моря.

В неділю, 2 листопада, стало відомо, що у порту Туапсе після атаки дрону спалахнув нафтовий танкер.