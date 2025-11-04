Бельгія дозволила військовим збивати невідомі дрони над авіабазами

Рішення ухвалили на тлі зростання загроз і обмежених можливостей країни у сфері протидії дронам.

Збройні сили Бельгії отримали розпорядження збивати будь-які невідомі безпілотники, помічені над військовими авіабазами за умови, що це можна зробити безпечно і без ризику для цивільних осіб та інфраструктури.

Про це заявив начальник Генерального штабу Бельгії Фредерік Вансіна, якого цитує Belga News Agency.

Французькомовний генерал наголосив, що заходи з протидії дронам реалізуються прискореними темпами, а відповідний план захисту буде незабаром представлено уряду.

Вансіна вказав на поточні обмеження: у розпорядженні військових досі обмежена кількість засобів виявлення й придушення — від глушилок до спеціалізованих антидронових рушниць. Водночас він попередив, що за збільшення кількості випадків появи безпілотників над базами застосовуватиметься жорсткіший режим реагування.

"Наказ збивати їх уже віддано", - сказав Вансіна під час церемонії прибуття нового мінного тральщика в Зебрюгге.

Водночас він додав, що збивати дрони дозволено лише якщо це можна зробити безпечно, "не завдаючи супутньої шкоди".

Командувач також зауважив технічні складнощі: багато безпілотників невеликі, високо маневрені та часто літають уночі, що ускладнює їх виявлення та знищення без створення ризику для людей чи цивільної авіації.

План протидії, за словами Вансіни, передбачатиме поєднання заходів: посилення засобів виявлення, придбання технічних систем протидії та розробку чітких правил застосування сили, які мінімізуватимуть побічні ризики.

