Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Бельгія дозволила військовим збивати невідомі дрони над авіабазами

04 листопада 2025, 16:18
Бельгія дозволила військовим збивати невідомі дрони над авіабазами
Фото: hurriyetdailynews.com
Рішення ухвалили на тлі зростання загроз і обмежених можливостей країни у сфері протидії дронам.

Збройні сили Бельгії отримали розпорядження збивати будь-які невідомі безпілотники, помічені над військовими авіабазами за умови, що це можна зробити безпечно і без ризику для цивільних осіб та інфраструктури.

Про це заявив начальник Генерального штабу Бельгії Фредерік Вансіна, якого цитує Belga News Agency

Французькомовний генерал наголосив, що заходи з протидії дронам реалізуються прискореними темпами, а відповідний план захисту буде незабаром представлено уряду.

Вансіна вказав на поточні обмеження: у розпорядженні військових досі обмежена кількість засобів виявлення й придушення — від глушилок до спеціалізованих антидронових рушниць. Водночас він попередив, що за збільшення кількості випадків появи безпілотників над базами застосовуватиметься жорсткіший режим реагування.

"Наказ збивати їх уже віддано", - сказав Вансіна під час церемонії прибуття нового мінного тральщика в Зебрюгге.

Водночас він додав, що збивати дрони дозволено лише якщо це можна зробити безпечно, "не завдаючи супутньої шкоди".

Командувач також зауважив технічні складнощі: багато безпілотників невеликі, високо маневрені та часто літають уночі, що ускладнює їх виявлення та знищення без створення ризику для людей чи цивільної авіації.

План протидії, за словами Вансіни, передбачатиме поєднання заходів: посилення засобів виявлення, придбання технічних систем протидії та розробку чітких правил застосування сили, які мінімізуватимуть побічні ризики.

Днями ми писали, що у Бельгії над базою з американською ядерною зброєю помітили невідомі дрони.

 

Бельгіядрони

Останні матеріали

Кульмінаційні моменти:
Політика
Кульмінаційні моменти: "Ваґнер" і Нарва. Естонія відповідає на російський тролінг глузуванням – Едвард Лукас
Переклад iPress – 04 листопада 2025, 16:37
Конфедерація дошкільнят. Адміністрація Трампа – це режим проблемних дітей – Том Ніколс
Політика
Конфедерація дошкільнят. Адміністрація Трампа – це режим проблемних дітей – Том Ніколс
Переклад iPress – 04 листопада 2025, 13:07
Українські удари по росії мають вплив. І це єдиний шлях до нічиєї у війні – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Українські удари по росії мають вплив. І це єдиний шлях до нічиєї у війні – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 листопада 2025, 07:26
Європа розробила альтернативу Starlink Маска. Стійкі до глушіння мережі міліметрового діапазону для протидії російським диверсантам – CEPA
Технології
Європа розробила альтернативу Starlink Маска. Стійкі до глушіння мережі міліметрового діапазону для протидії російським диверсантам – CEPA
Переклад iPress – 03 листопада 2025, 16:49
Опитування: виборці в цілому не схвалюють Трампа. Проте до демократів їх ще не тягне – Washington Post
Політика
Опитування: виборці в цілому не схвалюють Трампа. Проте до демократів їх ще не тягне – Washington Post
Переклад iPress – 03 листопада 2025, 13:32
Завершився перший сезон King Media Basket за підтримки betking: перемогу здобула команда First HOTC
Спорт
Завершився перший сезон King Media Basket за підтримки betking: перемогу здобула команда First HOTC
03 листопада 2025, 12:22
Битва за Покровськ може наближатися до кінця. Як Трамп підриває довіру до санкцій – Філліпс О'Брайен
Політика
Битва за Покровськ може наближатися до кінця. Як Трамп підриває довіру до санкцій – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 02 листопада 2025, 19:04
Політика
"Якщо це на користь нації"… Як Опіумна війна ХІХ століття впливає на торговельну суперечку Сі з Трампом – New York Times
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 14:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється