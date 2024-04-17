Безпекова угода України і США має бути не гіршою за угоду Америки з Ізраїлем – ОП

Київ провів уже два раунди переговорів щодо безпекової угоди з американськими партнерами.

Угода про співробітництво у галузі безпеки між Україною та США має бути не гіршою за меморандум між Америкою та Ізраїлем, який отримує ефективну допомогу в разі загрози з боку Ірану.

Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак написав в Telegram-каналі.

На зустріч щодо підготовки безпекової угоди зі США були присутні члени делегації, які беруть участь у переговорах щодо напрацювання та підготовки дво- і багатосторонніх міжнародних домовленостей між Україною та іншими державами про гарантії безпеки для України.

"Ця угода має бути взірцевою: враховувати реальні можливості США та найкращі елементи вже підписаних Україною безпекових угод", - написав Єрмак.

На нараді обговорили основні елементи майбутнього документа, сильні сторони вже укладених дев'яти двосторонніх безпекових угод та алгоритм дій відразу після того, як Конгрес США ухвалить рішення про військову допомогу Україні.

"З американськими партнерами провели два раунди переговорів щодо безпекової угоди", - додав керівник офісу президента.

Єрмак додав, що були узгоджені дії з підготовки до чергового раунду, який дасть змогу просунутися щодо тексту проєкту документа.

"Угода США з Україною має працювати не гірше, ніж американський меморандум з Ізраїлем, який підтвердив ефективність спільних дій союзників під час нещодавнього відбиття масованої атаки Ірану на Ізраїль", - підсумував він.

Нагадаємо, що минулого тижня Україна і Латвія підписали безпекову угоду.

Латвія стала дев'ятою країною, яка підписала безпекову угоду з Києвом.