Безпілотники спричинили лісову пожежу біля палацу путіна

28 серпня 2025, 16:06
Безпілотники спричинили лісову пожежу біля палацу путіна
Фото: Georgy Alburov/facebook.com
Через вітер вогонь швидко поширився, евакуйовано базу відпочинку та понад 20 людей.

Після атаки дронів поблизу палацу Володимира путіна в Геленджику спалахнула лісова пожежа, площа якої сягнула 3,2 гектара. 

Про це повідомило російське видання "Агентство" у своєму Telegram-каналі.

В оперативному штабі Краснодарського краю заявили, що внаслідок падіння уламків одного з безпілотників у лісі виникли три осередки займання. На місце події направили гелікоптер МНС, однак його роботу ускладнив сильний вітер, через що пожежа швидко поширилася.

За даними МНС, вогонь заблокував 23 людей поблизу узбережжя. Для їхньої евакуації було відправлено катер. Голова Геленджика Олексій Богодістов повідомив, що також евакуйовано одну з баз відпочинку.

Пожежа виникла біля села Криниця, що розташоване за 30 км від центру Геленджика. Палац путіна, за даними журналістських розслідувань, знаходиться приблизно за 10 км на схід від села - на мисі Ідокопас, між Геленджиком і Криницею.

 

РосіяпалацВолодимир Путін

