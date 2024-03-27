білорусь допоможе росії уникнути дефіциту бензину після вдалих атак українських дронів по НПЗ – Reuters

У першій половині березня імпорт палива з білорусі виріс у 5 разів та досяг майже 3 тис. тонн

росія намагається врятувати ринок від дефіциту бензину після атак українських дронів по НПЗ. Тепер рф імпортує бензин з білорусі.

Про це пише Reuters, з посиланням на власні джерела.

росія збільшила імпорт бензину з білорусі у березні, щоб уникнути дефіциту на внутрішньому ринку через позапланові ремонти на російських нафтопереробних заводах після атак безпілотників, повідомили Reuters чотири джерела в промисловості та торгівлі.

росія є одним із потужних експортерів бензину, але наразі втрачений потенціал відновити неможливо, тому постачальники вирішили терміново замовити великі обсяги постачання бензину з білорусі.

Цього року росія збільшила імпорт бензину з Білорусі, і в першій половині березня імпорт виріс у 5 разів та досяг майже 3 тис. тонн, повідомили джерела Reuters.

У лютому росія імпортувала 590 тонн, а в січні поставок з білорусі не було.

Зростання імпортних поставок збільшує вартість палива, однак росія продовжує купляти бензин, оскільки це найбільш раціональний спосіб врятувати внутрішній ринок.

Водночас росія ще не має остаточно розв'язання проблеми, оскільки необхідність постачання палива зростає, а потужності білорусі не є настільки великими. Тривають міжурядові перемовини, які поки що не мають остаточного результату.