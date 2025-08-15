Більшість американців сумнівається в мудрих рішеннях Трампа щодо війни в Україні – Politico

Більшість американців сумнівається у здатності президента США Дональда Трампа ухвалювати розумні рішення щодо війни росії проти України. Втрата довіри спостерігається навіть серед республіканців.

Майже 60% американців або "не надто впевнені", або "зовсім не впевнені", що Трамп здатний ухвалювати розумні рішення в питаннях війни росії проти України.

Демократи значно менше довіряють президенту, ніж республіканці. Однак і серед республіканців довіра знижується: 73% заявили, що впевнені в Трампі, порівняно з 81% у липні 2024 року.

Американці порівну розділилися в думках про те, чи повинні США допомагати Україні у війні, при цьому демократи набагато частіше висловлюють підтримку такої допомоги.

Порівняно з березнем, зараз менше американців вважають, що Трамп занадто прихильний до росії. Зміна пов'язана з тим, що останніми місяцями він став більш критично висловлюватися про дії рф.