Більшість американців сумнівається в мудрих рішеннях Трампа щодо війни в Україні – Politico

15 серпня 2025, 13:53
Більшість американців сумнівається в мудрих рішеннях Трампа щодо війни в Україні – Politico
Втрата довіри спостерігається навіть серед республіканців.
Більшість американців сумнівається у здатності президента США Дональда Трампа ухвалювати розумні рішення щодо війни росії проти України. Втрата довіри спостерігається навіть серед республіканців.
 
Про це свідчать дані опитування Pew Research Center, які наводить Politico.
 
Майже 60% американців або "не надто впевнені", або "зовсім не впевнені", що Трамп здатний ухвалювати розумні рішення в питаннях війни росії проти України.
 
Демократи значно менше довіряють президенту, ніж республіканці. Однак і серед республіканців довіра знижується: 73% заявили, що впевнені в Трампі, порівняно з 81% у липні 2024 року.
 
Американці порівну розділилися в думках про те, чи повинні США допомагати Україні у війні, при цьому демократи набагато частіше висловлюють підтримку такої допомоги.
 
Порівняно з березнем, зараз менше американців вважають, що Трамп занадто прихильний до росії. Зміна пов'язана з тим, що останніми місяцями він став більш критично висловлюватися про дії рф.

 

