Білий дім готує масові звільнення у низці установ через шатдаун

Адміністрація Трампа планує скорочення в агентствах, які вважає "марною тратою грошей платників податків"

Білий дім завершує підготовку до масштабного скорочення штату в низці федеральних агентств і планує офіційно оголосити список найближчими днями.

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела в адміністрації.

За словами одного з чиновників, скорочення (RIFS) можуть бути оприлюднені вже у вихідні — в суботу або неділю. Над остаточними деталями ще працюють, але більша частина списку вже складена Адміністративно-бюджетним управлінням (OMB) у співпраці з відомствами.

Президент Дональд Трамп провів зустріч із директором OMB Расселом Воутом, після чого заявив у своїй соцмережі Truth Social, що вони розглядають, "які з багатьох продемократичних агентств" підлягають скороченню і чи будуть ці кроки тимчасовими чи постійними.