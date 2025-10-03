Білий дім готує масові звільнення у низці установ через шатдаун
03 жовтня 2025, 11:11
Фото: DW
Адміністрація Трампа планує скорочення в агентствах, які вважає "марною тратою грошей платників податків"
Білий дім завершує підготовку до масштабного скорочення штату в низці федеральних агентств і планує офіційно оголосити список найближчими днями.
Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела в адміністрації.
За словами одного з чиновників, скорочення (RIFS) можуть бути оприлюднені вже у вихідні — в суботу або неділю. Над остаточними деталями ще працюють, але більша частина списку вже складена Адміністративно-бюджетним управлінням (OMB) у співпраці з відомствами.
Президент Дональд Трамп провів зустріч із директором OMB Расселом Воутом, після чого заявив у своїй соцмережі Truth Social, що вони розглядають, "які з багатьох продемократичних агентств" підлягають скороченню і чи будуть ці кроки тимчасовими чи постійними.
За даними CNN, частина установ опинилася під ударом через політику різноманітності, рівності та інклюзивності, але головна причина — невідповідність пріоритетам президента.
Речниця Білого дому Керолайн Левітт підтвердила: "Ми розглядаємо агентства, які не відповідають цінностям президента і які, на нашу думку, є марною тратою грошей платників податків".