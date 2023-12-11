Білий дім посилить зусилля щодо допомоги Україні та угоди про безпеку кордону – Reuters

Поки значного прогресу не досягнуто.

Білий дім посилить свою взаємодію з американськими конгресменами, які намагаються укласти угоду, яка передбачає надання військової допомоги Україні та Ізраїлю з одночасним посиленням безпеки кордонів США. Укладення цієї угоди вимагає двопартійна група сенаторів.

Про це повідомляє Reuters.

"Білий дім збирається більш активно брати участь у переговорах цього тижня", – заявив провідний переговірник від Демократичної партії сенатор Кріс Мерфі в ефірі програми "Зустріч з пресою" на телеканалі NBC News 10 грудня.

Мерфі сказав, що важливо знати, чи підпише президент США Джо Байден будь-яку майбутню угоду. Білий дім одразу відповів на прохання про коментар, але минулого тижня адміністрація президента сигналізувала, що відкрита для обговорення нових обмежень щодо надання притулку в США в рамках двопартійної угоди.

Республіканці наполягають на тому, що додаткове фінансування для України має супроводжуватися серйозними змінами в системі безпеки кордонів США, але поки група переговорників не досягла значного прогресу, а до виходу Конгресу США на різдвяні канікули залишилося менше тижня.

Сенатор Мерфі заявив, що нинішні вимоги республіканців щодо безпеки кордонів є "необґрунтованими" і що вони "грають в ігри з безпекою світу", пов'язуючи військову допомогу із заходами безпеки кордонів США.

Деякі республіканці наполягали на прийнятті прикордонних положень, які б дозволили мігрантам, що перетинають кордон нелегально, бути швидко депортованими без можливості просити притулку в США. Вони також закликали значно скоротити програми Байдена, які дозволили сотням тисяч мігрантів в'їхати в країну на законних підставах.

Підтримка України з боку США стала заручником численних розбіжностей між республіканцями та адміністрацією президента Байдена та в межах самої Республіканської партії, яка зараз переживає особливо гостру кризу ідентичності на тлі президентських виборів у 2024 році.