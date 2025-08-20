Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Білий дім завів сторінку у "забороненому" у США TikTok

20 серпня 2025, 10:05
Білий дім завів сторінку у
Джерело: kompanion
За кілька годин на акаунт підписалися 19 тисяч користувачів
У соціальній мережі TikTok з'явився офіційний верифікований акаунт Білого дому - попри те, що технічно в країні діє закон, який забороняє діяльність сервісу коротких роликів через загрозу національній безпеці.
 
Про це пише Deutsche Welle.
 
Адміністрація президента Дональда Трампа першим запостила відео, на якому глава держави говорить "Я ваш голос". За кілька годин на акаунт підписалися 19 тисяч користувачів - хоча власна сторінка Трампа у TikTok має понад 110 мільйонів фоловерів. 
 
TikTok належить китайській компанії ByteDance і неодноразово звинувачувався у зв'язках з урядом комуністичного Китаю. За день до інавгурації Дональда Трампа набув чинності закон, відповідно до якого соцмережа не може працювати на території США. Додаток зник з цифрових магазинів, але новий глава держави швидко втрутився у ситуацію, продовживши термін, упродовж якого власники сервісу мають продати свій бізнес. 
 
Пів року потому покупця так і не знайшлося, але Білий дім продовжує блокувати заборону TikTok - а тепер ще й має там офіційну сторінку. 

 

війна в Україніросія окупанти

